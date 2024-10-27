親子互助會萬聖節派對 添中華文化戲曲舞蹈

華裔兒童萬聖節公園派對上表演戲曲舞蹈。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約親子 互助會26日在布碌崙(布魯克林)8大道 附近的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦萬聖節 公園派對，8大道華社家庭領著孩子踴躍參與。活動主辦方為孩子們準備了萬聖節糖果和南瓜，兒童表演了精彩的戲曲舞蹈，還有畫臉、手工遊戲等各種活動，其他參加活動的機構還為居民準備了各種豐富的社區資源。

親子互助會負責人黃妮可介紹，在美國長大的華裔孩子，受周圍環境的影響，非常喜歡萬聖節活動，她們就是想以此為契機，為孩子和家長營造一種共同參與，積極互動的環境，加強親子關係。互助會還為萬聖節活動增添了一些特殊的中華文化的內容，比如讓孩子們穿上傳統戲曲服裝，畫上搭配的妝，當場表演了精彩的戲曲舞蹈。

遊戲和手工等項目以及各協辦機構帶來的醫療、保險和法律方面的社區資源都豐富了活動的內容，讓參與者受益。黃妮可表示，這其實也是一個家長相互交流經驗，相互溝通的好機會，她希望家長們能通過活動結識新朋友，擴大社交範圍。