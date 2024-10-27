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高線公園變身萬聖節「幽靈」 遊客盡享歡樂氛圍

記者顏嘉瑩╱紐約報導
不少父母為孩子換上了萬聖節裝扮。有的裝扮成小獅子或王子，還有的化身巫師或超級英雄，在樂隊前隨音樂舞動。(記者顏嘉瑩╱攝影)
不少父母為孩子換上了萬聖節裝扮。有的裝扮成小獅子或王子，還有的化身巫師或超級英雄，在樂隊前隨音樂舞動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓高線公園(The High Line)26日下午舉辦了「幽靈花園」(Ghostly Gardens)萬聖節特別活動，吸引了不少家庭前來參加。活動融合了音樂表演、故事會、嘉年華遊戲和特製美食，讓參與者在刺激的節日氛圍中盡享歡樂。

今年的「幽靈花園」延續了高線公園歷年萬聖節活動的創意，為不同年齡層的訪客打造了豐富多彩的體驗。訪客不僅能聆聽紐約公共圖書館(NYPL)帶來的精彩「恐怖故事會」(Spooky Stories)，參與充滿萬聖節氛圍的嘉年華遊戲，還能加入藝術活動，體驗面部彩繪，留下節日合影，享受特別設計的節日美食。

訪客聆聽紐約公共圖書館帶來的精彩「恐怖故事會」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
訪客聆聽紐約公共圖書館帶來的精彩「恐怖故事會」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
活動中的「驚悚雕塑」成為了亮點之一，這些雕塑是由公園中枯萎的植物和廢棄的花草製成...
活動中的「驚悚雕塑」成為了亮點之一，這些雕塑是由公園中枯萎的植物和廢棄的花草製成。(記者顏嘉瑩╱攝影)

活動中的「驚悚雕塑」成為了亮點之一，這些雕塑是由公園中枯萎的植物和廢棄的花草製成，展現出詭異又獨特的視覺效果。園區內還邀請了樂隊，帶來現場音樂表演，增加了節日的歡樂氣氛。此外，木偶大師兼格林威治村萬聖節遊行創始人李羅夫(Ralph Lee)的巨型木偶也在現場展出。

不少父母為孩子換上了萬聖節裝扮。有的裝扮成小獅子或王子，還有的化身巫師或超級英雄，在樂隊前隨音樂舞動。對於沒來得及換裝的小朋友，公園還特別提供了面部彩繪服務，讓他們也能現場「變身」，迎接萬聖節。

高線公園26日下午舉辦了「幽靈花園」萬聖節特別活動，吸引了不少家庭前來參加。(記...
高線公園26日下午舉辦了「幽靈花園」萬聖節特別活動，吸引了不少家庭前來參加。(記者顏嘉瑩╱攝影)
孩子們閱讀紐約公共圖書館帶來的童書。(記者顏嘉瑩╱攝影)
孩子們閱讀紐約公共圖書館帶來的童書。(記者顏嘉瑩╱攝影)

除了家庭遊客，不少路人也被節日氣氛吸引前來體驗。兩位紐約留學生小徐和小呂表示，今天天氣晴朗，剛結束期中考試的她們想放鬆一下，便選擇到高線公園走走，卻偶然遇上了萬聖節活動，也算是一種驚喜。「我們是從30幾街一路走下來，很遠就聽到了活動的音樂，很感興趣，為了參加活動特意繞到14街入口才進來。」

此次「幽靈花園」活動由高線公園的藝術家兼教育家科爾比諾(Greg Corbino)策畫。科爾比諾曾負責皇后區博物館(Queens Museum)2015年至2020年間的萬聖節活動「Spooktacular」的創意設計，廣受好評。

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