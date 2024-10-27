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鼓勵市民積極投票 華策會辦黃金日嘉年華

記者劉梓祁╱紐約報導
為鼓勵市民積極參與投票，華策會26日在曼哈頓下東城舉辦「黃金日嘉年華」。(記者劉梓祁╱攝影)
為鼓勵市民積極參與投票，華策會26日在曼哈頓下東城舉辦「黃金日嘉年華」。(記者劉梓祁╱攝影)

26日是2024年大選的提前投票日，為鼓勵市民積極參與投票，華人策劃協會(CPC)當日在曼哈頓下東城，舉辦「黃金日社區嘉年華」(Golden Day Community Carnival)活動，旨在鼓勵和支持社區成員積極參與選舉投票，並確保「選民在前往投票站時信息充足、準備充分且充滿信心」。

在選舉期間，「黃金日」意為聯邦、州和市級選舉的最後一天選民註冊日，同時也是提前投票的第一天，提前投票將持續進行至11月3日(周日)。

活動現場，使用不同語言的華策會工作人員向參與者講解投票流程，解答與選舉相關的問題，並提供相關信息和資源，如協助選民註冊、郵寄投票申請以及投票站信息等。華策會總裁何永康(Wayne Ho)表示，希望以此提升社區成員對選舉的認識和參與度，確保每位選民都能夠自信地行使他們的投票權。他強調，「投票不僅是一項權力，更是實現變革和塑造未來的工具」。

活動現場還以萬聖節特色的裝飾和活動吸引眾多家庭和兒童參與，並設有臉部彩繪、南瓜樂園、剪紙、書法、熱巧克力和棉花糖等趣味項目。此外，到場人士還可以獲得由市競選財務委員會(NYC Votes)提供的中文版「2024年大選指南」，內容包含了投票流程、選民權利和公投提案解析等信息。

本次嘉年華也得到「華策會政策倡導小組」的協助，其以提升亞裔社區、低收入和移民群體的政治參與使命，以確保其聲音在公共政策和決策過程中得到重視。

投票 選民註冊 低收入

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