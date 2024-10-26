華策會金秋晚會 表彰5社區領導人

華策會布碌崙社區服務中心舉辦金秋共享晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

華人 策劃協會(華策會)布碌崙 (布魯克林)社區服務中心24日晚在8大道舉行金秋共享晚會，共有嘉賓和布碌崙各界人士約500多人出席，晚會並表彰五位卓有成就的社區領導人。當晚還募得9萬元的籌款，將支持華策會繼續服務當地華人社區。

華策會總裁何永康(Wayne Ho)在致辭中首先稱讚了布碌崙同仁，通過勤勤懇懇的工作給布碌崙社區帶來的積極影響和變化。他說45年來，華策會布碌崙社區服務中心在為各年齡段的社區居民提供社會、教育和健康服務方面一直走在社區前列。過去一年來，布碌崙中心用自己的行動再次豐富了華策會的優良傳統並加以光大，他對此感到很欣慰和自豪。

何永康對當晚五名獲獎的社區領導人表示祝賀，分別是布碌崙第94小學(PS.94)校長岡薩雷茲(Cristina Gonzalez)、布碌崙地區檢察官辦公室審訊處處長吳建宏(Kin Ng)、瑪摩利醫院中風中心主任王慶良(Qingliang Tony Wang)和北京食品公司(Peking Food LLC)的胡健奇(Lawrence Wu)、韓麗婷(Teresa Wu)。何永康感謝他們利用自己的天賦、資源和社會關係為紐約的低收入 群體和移民帶來惠益。

華策會布碌崙社區服務中心主任梅兆波(Steve Mei)首先感謝了各位嘉賓和社區各界人士一年來的厚愛，認為沒有他們的支持，華策會布碌崙不可能取得目前的成就。梅兆波還感謝獲獎的幾位社區領導人貢獻時間和精力，為社區帶來了積極的變化。他說，過去一年，布碌崙中心為1萬5000名社區成員提供了服務，為近600人接種了流感和新冠疫苗，為近600人提供了精神健康方面的協助。布碌崙中心舉辦的新年慶祝活動和家庭健康日分別吸引了上千人參與，反響積極。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員曲怡文、市議員莊文怡和阿維萊斯(Alexa Aviles)等眾多嘉賓參加了這次盛會。