我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

亞洲協會頒獎禮 表揚「亞洲創變者」

記者和釗宇╱紐約報導
獲獎嘉賓合影。從左至右：亞裔美國人基金會執行長陳立實、CNN國際記者阿曼普(Christiane Amanpour)、新加坡外交部無任所大使陳慶珠、亞洲協會主席康京和、華裔喜劇演員楊伯文、電影製作人瓦沙瑞莉(Chai Vasarhelyi)、華裔登山家金國威。(主辦方提供)
獲獎嘉賓合影。從左至右：亞裔美國人基金會執行長陳立實、CNN國際記者阿曼普(Christiane Amanpour)、新加坡外交部無任所大使陳慶珠、亞洲協會主席康京和、華裔喜劇演員楊伯文、電影製作人瓦沙瑞莉(Chai Vasarhelyi)、華裔登山家金國威。(主辦方提供)

亞洲協會(Asia Society)24日晚在曼哈頓下城舉辦了第11屆「亞洲創變者」(Asia Game Changer Awards)頒獎典禮，表彰對亞洲產生變革性影響的個人及團體。今年的獲獎者包括亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)、華裔登山家暨電影製作人金國威(Jimmy Chin)以及華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)等人。

亞洲協會主席康京和表示，在挑戰重重的當下，能夠領導亞洲協會是莫大的榮幸。「今年的每一位獲獎者都以不同的方式展現了人文關懷，無論是透過紀錄歷史、發揚流行文化，還是應對反亞裔仇恨。」康京和強調，在當前時刻，加深東西方的理解和溝通比以往任何時候都更為重要。

亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)是本次獲獎的唯一組織。該基金會於疫情期間由多位知名華裔人士發起成立，旨在透過研究與教育活動，減少及防止針對亞裔的仇恨犯罪。亞裔美國人基金會執行長陳立實(Norman Chen)致辭表示，仇亞情況仍在我們的城市中發生。根據該基金會的調查，2023年，在紐約市每五名亞裔中就有一人曾遭遇過仇亞暴力事件。他還表示，針對亞裔社區的投資仍遠遠不足，亞裔社群的需求亟待更多資源和關注。

51歲的金國威與妻子瓦沙瑞莉(Chai Vasarhelyi)共同獲獎。金國威曾多次攀登珠穆朗瑪峰和梅魯峰。兩人共同製作的紀錄片「徒手攀巖」(Free Solo)榮獲2019年奧斯卡最佳紀錄片獎。

楊伯文出生於澳大利亞布里斯本的華裔家庭，他受韓裔演員吳珊卓的影響開始投身喜劇，在「周六夜現場」(Saturday Night Live)逐漸從編劇成為演員，也是該節目史上首位華裔演員，曾三度提名艾美獎喜劇類最佳男配角。

今年的其他獲獎者還包括CNN國際記者阿曼普(Christiane Amanpour)和韓國音樂人及HYBE集團創辦人房時爀(Bang Si Hyuk)。歷屆獲獎的華人還包括馬友友、貝聿銘、馬雲、王石、雷軍、張藝謀、柳青等知名人物。

亞洲協會(Asia Society)24日晚在曼哈頓下城舉辦了第11屆「亞洲創變...
亞洲協會(Asia Society)24日晚在曼哈頓下城舉辦了第11屆「亞洲創變者」頒獎典禮。(記者和釗宇╱攝影)
康京和強調，在當前時刻，加深東西方的理解和溝通比以往任何時候都更為重要。(記者和...
康京和強調，在當前時刻，加深東西方的理解和溝通比以往任何時候都更為重要。(記者和釗宇╱攝影)

亞裔 華裔 艾美獎

上一則

不讓孩子變香蕉人 親子互助會、和諧家庭協會教說文化傳承故事

下一則

夏令尾聲 交通局開啟「黃昏與暗夜」執法行動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慶祝中華民國雙十 聖荷西市府今升旗

慶祝中華民國雙十 聖荷西市府今升旗
美華基金會、南加州醫藥大學 慶祝中美建交45周年

美華基金會、南加州醫藥大學 慶祝中美建交45周年
劉文健基金會籌款晚宴 頒獎優秀警察、社區人士

劉文健基金會籌款晚宴 頒獎優秀警察、社區人士
亞裔美國人 應拒拜、賀激進政策

亞裔美國人 應拒拜、賀激進政策

熱門新聞

試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02
暌違三年後，紐約市著名景點「The Vessel」將於21日重新開放。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約The Vessel周一重新開放 從地板到天花板加裝鐵絲網防自殺

2024-10-20 08:11
電網升級工程影響範圍廣大，華裔居民擔心施工將帶來交通不便及汙染。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

2024-10-19 07:50

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐