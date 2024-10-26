亞洲協會頒獎禮 表揚「亞洲創變者」

獲獎嘉賓合影。從左至右：亞裔美國人基金會執行長陳立實、CNN國際記者阿曼普(Christiane Amanpour)、新加坡外交部無任所大使陳慶珠、亞洲協會主席康京和、華裔喜劇演員楊伯文、電影製作人瓦沙瑞莉(Chai Vasarhelyi)、華裔登山家金國威。(主辦方提供)

亞洲協會(Asia Society)24日晚在曼哈頓下城舉辦了第11屆「亞洲創變者」(Asia Game Changer Awards)頒獎典禮，表彰對亞洲產生變革性影響的個人及團體。今年的獲獎者包括亞裔 美國人基金會(The Asian American Foundation)、華裔 登山家暨電影製作人金國威(Jimmy Chin)以及華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)等人。

亞洲協會主席康京和表示，在挑戰重重的當下，能夠領導亞洲協會是莫大的榮幸。「今年的每一位獲獎者都以不同的方式展現了人文關懷，無論是透過紀錄歷史、發揚流行文化，還是應對反亞裔仇恨。」康京和強調，在當前時刻，加深東西方的理解和溝通比以往任何時候都更為重要。

亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)是本次獲獎的唯一組織。該基金會於疫情期間由多位知名華裔人士發起成立，旨在透過研究與教育活動，減少及防止針對亞裔的仇恨犯罪。亞裔美國人基金會執行長陳立實(Norman Chen)致辭表示，仇亞情況仍在我們的城市中發生。根據該基金會的調查，2023年，在紐約市每五名亞裔中就有一人曾遭遇過仇亞暴力事件。他還表示，針對亞裔社區的投資仍遠遠不足，亞裔社群的需求亟待更多資源和關注。

51歲的金國威與妻子瓦沙瑞莉(Chai Vasarhelyi)共同獲獎。金國威曾多次攀登珠穆朗瑪峰和梅魯峰。兩人共同製作的紀錄片「徒手攀巖」(Free Solo)榮獲2019年奧斯卡最佳紀錄片獎。

楊伯文出生於澳大利亞布里斯本的華裔家庭，他受韓裔演員吳珊卓的影響開始投身喜劇，在「周六夜現場」(Saturday Night Live)逐漸從編劇成為演員，也是該節目史上首位華裔演員，曾三度提名艾美獎 喜劇類最佳男配角。