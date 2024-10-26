我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

華康會籌款晚宴 表彰社區傑出貢獻人士

記者馬璿／紐約報導
華人健康協會23日舉辦籌款暨表彰晚會，多位民選議員和華社人士出席。(記者馬璿／攝影)
華人健康協會23日舉辦籌款暨表彰晚會，多位民選議員和華社人士出席。(記者馬璿／攝影)

華人健康協會日前舉行籌款暨表彰晚會，多位民選議員和華社人士出席；負責人陳麗娜表示，此次籌得的金額將投資在社區安全上，希望能幫本地社區巡邏隊(LCP)添購巡邏車，讓義工們在冬天不需受寒。

晚宴當晚在富臨門宴會廳舉行，席開近30桌，邀請超過300名華社人士和民眾；華康會負責人陳麗娜感謝社區的支持，並表示這是華康會暌違10年再次舉辦籌款晚會，希望能藉此舞台表彰為華社做出貢獻的傑出人士。

當晚的藝術獎頒發給在仇亞期間透過歌曲和藝術凝聚人心的Dooble Duke Sims，在班森賀出生長大的他，表示一直深愛著這個社區，也希望散播正能量回饋社區；獲頒醫療從業顧問獎的伍少玲(Lisa Eng)表示自幼移民來美，是虎媽的栽培和社區的溫暖成就了她，「沒有病人就沒有我」；法律倡導獎得主楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)談及自己開設的女性法律事務所能拓展到今日的規模，有賴社區居民的支持。

社區巡邏獎則頒發給LCP隊員吳肯特(Kent Woo)，他感謝巡邏隊的成員，表示會繼續努力為社區付出，最後終身奉獻社區志願者獎則頒發給向日葵舞蹈音樂中心。

「社區是所有人的」，陳麗娜說，過了10年再辦籌款會，是希望華康會能在社區站穩腳跟後再邀請華社人士參與盛會，凝聚大家的團結心；針對籌款晚會募得的款項，她表示接下來天氣將轉涼，希望能將募款運用在為LCP添購社區巡邏車上，希望巡邏車能提供遮風避雨和擴大巡邏範圍的功用。

當晚許多民選官員與社區人士到場，包括國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員鄭永佳、寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、市議員莊文怡、第49選區區領袖謝曉瓊與62分局局長劉志強等人。

眾議員 投資 華人

上一則

華人兒童書法聯展 法拉盛秀墨寶

下一則

不讓孩子變香蕉人 親子互助會、和諧家庭協會教說文化傳承故事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

購屋開銷低、維修輕鬆 擁有連棟屋成為新版美國夢

購屋開銷低、維修輕鬆 擁有連棟屋成為新版美國夢
2024銀髮樂齡生活展／Global Energy Services, Inc. 節能產品免費安裝

2024銀髮樂齡生活展／Global Energy Services, Inc. 節能產品免費安裝
華人特殊兒童之友11/3籌款晚會 目標30萬

華人特殊兒童之友11/3籌款晚會 目標30萬
2024銀髮樂齡生活展／慈濟美國 全美65個分支聯絡點 深耕社區

2024銀髮樂齡生活展／慈濟美國 全美65個分支聯絡點 深耕社區

熱門新聞

試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02
暌違三年後，紐約市著名景點「The Vessel」將於21日重新開放。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約The Vessel周一重新開放 從地板到天花板加裝鐵絲網防自殺

2024-10-20 08:11
電網升級工程影響範圍廣大，華裔居民擔心施工將帶來交通不便及汙染。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

電網升級2026年將動工 紐約皇后區、長島居民憂交通和汙染

2024-10-19 07:50

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐