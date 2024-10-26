華康會籌款晚宴 表彰社區傑出貢獻人士

華人健康協會23日舉辦籌款暨表彰晚會，多位民選議員和華社人士出席。(記者馬璿／攝影)

華人 健康協會日前舉行籌款暨表彰晚會，多位民選議員和華社人士出席；負責人陳麗娜表示，此次籌得的金額將投資 在社區安全上，希望能幫本地社區巡邏隊(LCP)添購巡邏車，讓義工們在冬天不需受寒。

晚宴當晚在富臨門宴會廳舉行，席開近30桌，邀請超過300名華社人士和民眾；華康會負責人陳麗娜感謝社區的支持，並表示這是華康會暌違10年再次舉辦籌款晚會，希望能藉此舞台表彰為華社做出貢獻的傑出人士。

當晚的藝術獎頒發給在仇亞期間透過歌曲和藝術凝聚人心的Dooble Duke Sims，在班森賀出生長大的他，表示一直深愛著這個社區，也希望散播正能量回饋社區；獲頒醫療從業顧問獎的伍少玲(Lisa Eng)表示自幼移民來美，是虎媽的栽培和社區的溫暖成就了她，「沒有病人就沒有我」；法律倡導獎得主楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)談及自己開設的女性法律事務所能拓展到今日的規模，有賴社區居民的支持。

社區巡邏獎則頒發給LCP隊員吳肯特(Kent Woo)，他感謝巡邏隊的成員，表示會繼續努力為社區付出，最後終身奉獻社區志願者獎則頒發給向日葵舞蹈音樂中心。

「社區是所有人的」，陳麗娜說，過了10年再辦籌款會，是希望華康會能在社區站穩腳跟後再邀請華社人士參與盛會，凝聚大家的團結心；針對籌款晚會募得的款項，她表示接下來天氣將轉涼，希望能將募款運用在為LCP添購社區巡邏車上，希望巡邏車能提供遮風避雨和擴大巡邏範圍的功用。

當晚許多民選官員與社區人士到場，包括國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員鄭永佳、寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、市議員莊文怡、第49選區區領袖謝曉瓊與62分局局長劉志強等人。