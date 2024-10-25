教局推廣翻譯服務 減少移民家庭溝通障礙

23日市議會通過計畫，要求市教育局未來積極推廣電話口譯服務，增進不同族裔的家長與學校的溝通，減少語言隔閡帶來的差異。圖為市教育局於日落公園周圍公立學校張貼多語言公告。(記者馬璿╱攝影)

23日市議會通過法案，要求市教育局 未來積極推廣書面翻譯和電話口譯服務，以促進不同族裔的家長與學校的溝通，減少語言隔閡帶來的差異，從而保證教育系統的公平性。

根據市議會官網，771-A號法案為市議員李琳達(Linda Lee)提出，旨為提高不同語言背景的家庭與校方的溝通能力，要求市教育局未來每年在校內以紙本和電子方式，主動向家長提供翻譯與口譯服務的資訊，並給予此服務的詳細使用方式及列出應用情境；當局未來發布的資訊除英文外，更將提供九種公校 學生家庭最常使用的語言供家長參考，讓家長能更深入參與孩子的教育過程。

李琳達表示，在紐約這個有超過700種語言、300萬個外來移民 的城市，教育體系是否能成功與語言的互通性息息相關；她表示，市教育局本就會提供翻譯服務，電話口譯服務更有240種語言可以選擇，但需確保當局會積極推廣給家長。

此計畫獲得包布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡在內共15位市議員的贊助，莊文怡感謝李琳達推廣該計畫，身為公校家長，她很能理解家長在語言不通的狀況下要獨自摸索政策的困境，相信該法案能幫助到不懂英文的移民家庭。

兩位孩子皆就讀101小學的家長張小姐表示，和校方雖沒有語言溝通的問題，但認為此法案將是移民家庭的福音；她指出，校內除有會中文的輔導員外，非中文使用者的輔導員也會將資訊翻譯為中文，發布到家長與校方溝通的平台上，而她本身的郵箱具有翻譯功能，並不會因語言障礙遺漏重要訊息。