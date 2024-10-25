華裔律師吳佳燁 參選皇后區最高法院法官

華裔律師吳佳燁近日宣布參選皇后區最高法院法官，承諾為當地法庭帶來多樣性與司法公正。(吳佳燁提供)

華裔律師吳佳燁(Kathy Wu Parrino)近日宣布將作為共和黨候選人之一，參選皇后區 最高法院法官，承諾為當地法庭帶來多樣性與司法公正；除在法律界擁有豐富經驗，她認為其背景將為皇后區日益多元的社區提供更具代表性的司法裁決，讓法庭更能夠體現當地居民的需求與期望。

吳佳燁曾擔任布碌崙(布魯克林)檢察官辦公室的高級助理檢察官，負責起訴重大案件，並曾在紐約州 司法行為委員會工作，專門調查和起訴不當行為的法官，這些經驗讓她對司法系統的內部運作有深刻的認識；她目前是紐約州最高法院上訴部門的副首席律師，負責處理律師違規案件，向法官提供制裁建議。

吳佳燁指出，她在司法行為委員會的經歷，讓她對法官的行政工作和裁決過程有獨特的理解；她強調，法官的工作不僅是作出裁決，背後也有大量的準備和行政職責，她的經歷使她能夠從不同的角度看待司法裁決，並理解其長遠影響。

作為一名華人移民 ，她也深刻體會到移民在美國面臨的挑戰，她九歲時隨父母從台灣移居美國，當時家裡並不富裕，父母最初在新澤西州的工廠工作，存點錢後才開辦屬於自己的小企業；這些經歷讓她能夠理解移民和小企業主在面對法律問題時的困難，她回憶道，年幼時便需要幫助父母處理保險和財務表格。

作為皇后區的一名房東和小企業主的妻子，吳佳燁認為法官應該要理解當事人的多樣背景，特別是在多元文化社區中，法官更應具備共情能力；她指出，皇后區擁有龐大的亞裔和移民人口，而法官席位上應有更多代表這些群體的法官，以促進司法的公平性與多樣性，吳佳燁的競選目前已獲得紐約市律師協會的認可。