成績前10%高中生 可被州大直接錄取

紐約州長霍楚24日宣布，各高中成績在前10%的學生將自動被紐約州立大學九個校區之一錄取。(圖片來自州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)24日宣布，各高中成績在前10%的學生將自動被紐約州立大學九個校區之一錄取；該名為「前10%的承諾」(Top 10% Promise Program)的項目，將於本次申請季從紐約市公立學校 及數十個區開始，最終擴大至全州。

「前10%的承諾」是州、市府官員為減少大學入學障礙作出的部分努力，同時也是促進高等學府多元化、留住州內人才的一種方式；包括奧巴尼州大(SUNY Albany)、石溪州大(SUNY Stony Brook)、水牛城州大(SUNY Buffalo)在內的九個紐約州大校區將參與本次申請季的自動錄取項目，常被評為紐約最佳公立大學的賓漢頓州大(SUNY Binghamton)並不在列。

自動錄取的要求除需要學生成績排名在前10%外，學生也必須在畢業時取得高級州會考(Advanced Regents)文憑或國際預科(International Baccalaureate)文憑，或取得一定分數的SAT、ACT或AP成績；紐約州立大學將於今年秋季通知符合自動錄取資格的高三學生，同時符合資格的學生並不能選擇被哪個校區錄取，但可以選擇是否就讀。

紐約州立大學教育總監金恩(John King)表示，自動錄取項目將讓低收入家庭成績優異的學生受益最多，且此項目完全消除了申請障礙；同時，就讀本州公立大學的學生也有資格獲得「紐約州學生學費協助計畫」(TAP)，每年最多可獲5665元。

紐約市公立學校的家長、PLACE NYC創始人朱雅婷卻認為這一項目並不公平，擔憂會將降低紐約州大的教育水準；她表示，紐約市各公立學校成績水平參差不齊，普通學校前10%的學生成績與特殊高中前10%的學生成績相差甚遠，且特殊高中裡成績優異的亞裔占絕大多數，擔憂他們的權益會受損。