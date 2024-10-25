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酒店安全法通過 遭批增企業負擔

記者和釗宇╱紐約報導
市議會近期通過酒店安全法案，將酒店納入持證經營範疇。(記者和釗宇╱攝影)
市議會近期通過酒店安全法案，將酒店納入持證經營範疇。(記者和釗宇╱攝影)

市議會近期召開例會，通過此前爭議頗多的「酒店安全法案」，法案規定，紐約市酒店此後必須每兩年申請一次營業許可證才能夠營業；美國酒店與住宿協會(AHLA)在會後立即發表聲明，譴責該法案加重企業負擔，增加旅客成本。

由市議員曼寧(Julie Menin)提出的「酒店安全法案」(Int 991)，規定酒店經營者必須申請兩年有效的營業許可證，費用為350元，並禁止酒店將前台服務、客房服務和維護工作外包，客房少於100間的小型酒店可免除這項要求。

曼寧此前曾在白思豪(Bill de Blasio)政府中擔任市消費者與勞工保護局(DCWP)局長，她在會上指出，紐約市目前有超過4萬5000家企業持證經營，包括停車場和美甲店，但酒店業卻未被納入該範疇內。

美國酒店與住宿協會隨後立即發表聲明譴責該法案，稱其將對紐約市的酒店業和旅遊經濟造成不可挽回的損害，尤其犧牲小型和少數族裔擁有的企業；協會認為，該法案與提高健康與安全標準無關，反而只會加重企業負擔、增加旅客成本，對市經濟造成負面影響。

「酒店安全法案」於今年9月首次提出，美國酒店華裔協會董事會主席黃華清當時曾表示，該提案可能會帶來過多的行業規範，影響酒店正常經營，並損害就業機會；他強調，酒店業是紐約市重要的稅收來源，應該謹慎對待此類立法。

在同日的例會上，市議會還通過一項針對青少年司法系統的法案，要求提供更多涉案青少年的信息及人口統計數據報告，以便更好地了解他們的需求，進而制定有效的干預和康復措施；自2017年州議會通過「提高年齡法」以來，紐約市將成年起訴年齡提高至18歲，此前紐約是少數允許16至17歲青少年自動進入成年刑事法庭的州之一。

「酒店安全法案」於今年9月首次提出，引發酒店工作者的不滿，在市政廳前抗議。(本報...
「酒店安全法案」於今年9月首次提出，引發酒店工作者的不滿，在市政廳前抗議。(本報檔案照)
酒店安全法案由曼寧(左)提出。(取自市議會)
酒店安全法案由曼寧(左)提出。(取自市議會)

紐約市 白思豪 就業

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