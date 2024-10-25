酒店安全法通過 遭批增企業負擔

市議會近期通過酒店安全法案，將酒店納入持證經營範疇。(記者和釗宇╱攝影)

市議會近期召開例會，通過此前爭議頗多的「酒店安全法案」，法案規定，紐約市 酒店此後必須每兩年申請一次營業許可證才能夠營業；美國酒店與住宿協會(AHLA)在會後立即發表聲明，譴責該法案加重企業負擔，增加旅客成本。

由市議員曼寧(Julie Menin)提出的「酒店安全法案」(Int 991)，規定酒店經營者必須申請兩年有效的營業許可證，費用為350元，並禁止酒店將前台服務、客房服務和維護工作外包，客房少於100間的小型酒店可免除這項要求。

曼寧此前曾在白思豪 (Bill de Blasio)政府中擔任市消費者與勞工保護局(DCWP)局長，她在會上指出，紐約市目前有超過4萬5000家企業持證經營，包括停車場和美甲店，但酒店業卻未被納入該範疇內。

美國酒店與住宿協會隨後立即發表聲明譴責該法案，稱其將對紐約市的酒店業和旅遊經濟造成不可挽回的損害，尤其犧牲小型和少數族裔擁有的企業；協會認為，該法案與提高健康與安全標準無關，反而只會加重企業負擔、增加旅客成本，對市經濟造成負面影響。

「酒店安全法案」於今年9月首次提出，美國酒店華裔協會董事會主席黃華清當時曾表示，該提案可能會帶來過多的行業規範，影響酒店正常經營，並損害就業 機會；他強調，酒店業是紐約市重要的稅收來源，應該謹慎對待此類立法。