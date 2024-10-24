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香港7歲鋼琴家黃子瀚 登卡內基音樂廳

記者劉梓祁／紐約報導
年僅7歲的香港鋼琴演奏家黃子瀚，登台卡內基音樂廳。(主辦方提供)
年僅7歲的香港鋼琴演奏家黃子瀚，登台卡內基音樂廳。(主辦方提供)

音樂會「從巴洛克到搖滾」(Baroque to Rock)日前在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)上演，由鋼琴家朱利安(Christie Julien)和小提琴家馬爾科夫(Alexander Markov)登台演奏，年僅七歲的香港鋼琴家黃子瀚(Tsz Hon Anson Wong)也將作為特別嘉賓登台獻藝。

主辦方「BirdOnAPiano」表示，本次演奏是一場獨特的音樂體驗，帶領觀眾踏上一段跨越數個世紀的音樂之旅，將巴洛克、古典和浪漫主義時期的傑作與搖滾音樂融合，以展現藝術家們的多才多藝和卓越才華，讓聽眾以全新的方式重新發現熟悉的旋律。

本次音樂會的曲目融合了古典大師維瓦爾第、格魯克、莫扎特、貝多芬、蕭邦和普羅科菲耶夫的標誌性作品，並伴有室內管絃樂隊和青年合唱團伴奏。據悉，黃子瀚兩歲半開始在香港音樂大師邱世傑的指導下學習演奏級別曲目，且他最喜愛的音樂家便是馬爾科夫，並曾與他同台演出。

他於2023年開始與傳承愛樂樂團(In-heritage Philharmonic)合作，並於2023年8月和2024年6月在香港文化中心首次亮相。本次演出前，他還與維也納莫扎特交響樂團在維也納金色大廳完成了一場演出。

此前，馬爾科夫被譽為最具多樣性的音樂家之一，曾在體育場館中用金色電小提琴為2萬5000名觀眾演出。朱利安也表示，這場音樂會在策畫能夠引起觀眾共鳴的曲目方面提出了獨特的挑戰，同時也讓他們有機會自由探索不同的音樂風格。

香港 卡內基音樂廳 交響樂

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