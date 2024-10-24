紐約客談／凝聚社區 需更多對話和聆聽

隨著選舉氛圍愈發濃烈，不只民選官員之間對於社區議題的分歧逐漸白熱化，民眾之間的立場猜忌也跟著升溫，即使是立意良善的意見，一旦加入意識形態，必然走向分化一途；以86街反建遊民 所示威為例，作為華社規模數一數二的長期抗爭，事件延燒至今仍備受關注，靠著社區居民每天自發來值班看管，至今已走到第99天，然而時間一長，人們的意志力和團結心難免出現裂痕。

雖然華人 政治參與度近幾年已有顯著成長，政治舞台上也屢屢可見華裔 的身影，但等不到市府回應的民眾倍感心寒，認為華裔族群仍被冷落；長時間不見市府動作，民眾自然而然會向有著相似出身的華裔民選官員靠攏，將希望及自己的聲音寄託給能真正解決問題的人。

但若大家對「救世主」有著不同的想像，群眾之間又因政治立場不同開始獵巫，就算眾人眼光都聚焦在相同議題上，仍難逃走向意見分化一途，進而陷入「沉默螺旋」；這讓原先關心社區事務的居民，因為害怕自己成為團體中的異音而慢慢遠離議題中心，而以議題發聲角度來看，排擠不同聲音難為長久之計。

即便大家都想從根本解決問題，但當社區民眾找不到「解決方法」的共識，再加上政治角力介入，不管怎麼向市府叫喊，也終究得面對無法凝聚內部意見的困境；尤其大選將近，資訊戰打得正火熱之時，建議大家理性看待，給予社區彼此對話空間，並聆聽不同意見，才能看清議題本質且有效凝聚共識。

畢竟說到底，每個人都是為社區好，為了下一代以及華裔更好的生活環境著想，若是為一時的選舉傷了社區的和諧，或許更得不償失。