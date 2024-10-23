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市議員訪問雷克島監獄 遭囚犯猥褻

記者劉梓祁／紐約報導
市議員奈爾斯訪問雷克島監獄，遭囚犯猥褻。(取自市長辦公室)
市議員奈爾斯訪問雷克島監獄，遭囚犯猥褻。(取自市長辦公室)

紐約市著名的雷克島(Rikers Island)作為全國最大的監獄之一，因過度擁擠和管理問題而長期備受關注；22日更是發生一樁醜事，一位市議員當日上午參觀獄中設施時，遭到一名在押性犯罪者的猥褻。

根據「紐約郵報」(NY Post)所引述消息來源，市議員奈爾斯(Sandy Nurse)在當日上午10時50分前後，在參觀雷克島監獄時遭到猥褻。當時，奈爾斯要求隨行的獄警與她保持一定距離，以免給在押人員造成壓力。

然而在餐館期間，囚犯加西亞(Gregorio Garcia)突然兩次拍打了她的臀部，並未發一語。不當行為發生後，獄警迅速上前將加西亞控制。據悉，這名身高5呎、體重200磅的囚犯一度試圖掙脫，但最終被押回囚室。

儘管如此，奈爾斯以加西亞可能患有精神疾病為由，沒有對此事深究。代表涵蓋布碌崙(布魯克林)中布許威克(Bushwick)和布朗斯維爾(Brownsville)等社區的奈爾斯，同時擔任市議會刑事司法委員會主席，並曾提案禁止對在押人員使用胡椒噴霧。

猥褻事件後，有批評聲指議員更應推動安全措施來保護監獄人士，如工作人員、市民和非暴力犯人等，同時也須犯罪者為其不當行為負責，因此不應限制工作人員使用胡椒噴霧或阻止將暴力罪犯與普通囚犯分開，否則可能會發生更為惡劣的事件。

據監獄和法院記錄，加西亞因2023年11月的性侵犯罪被關押。他還被指控攻擊和強制猥褻，目前對所有指控均不認罪。他預計將於24日(周四)在曼哈頓高等法院出庭。

市議員奈爾斯訪問雷克島監獄，遭囚犯猥褻。(市議會提供)
市議員奈爾斯訪問雷克島監獄，遭囚犯猥褻。(市議會提供)

監獄 布碌崙 紐約市

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