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州眾議員馬姆達尼 亞當斯連任新對手

記者和釗宇╱紐約報導
皇后區州眾議員馬姆達尼日前已向選務機構提交文件，參加明年紐約市長黨內初選。(取自馬姆達尼官方X平台帳號)
皇后區州眾議員馬姆達尼日前已向選務機構提交文件，參加明年紐約市長黨內初選。(取自馬姆達尼官方X平台帳號)

皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)日前已向選務機構提交文件，參加明年紐約市長黨內初選，並計畫於22日(周三)宣布參選。據媒體「Gothamist」報導，馬姆達尼已是民主黨內第五位亞當斯挑戰者，同時也將是政治立場最為左傾的候選人。

「紐約市民正面臨房租飆升和育兒成本的雙重壓力，」馬姆達尼在接受Gothamist採訪時指出，「工人們正被迫離開他們親手建造起來的城市，而亞當斯卻選擇袖手旁觀。」馬姆達尼是獲得美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)支持的八位州議員之一，他依靠對進步政策的強力支持，試圖吸引飽受高昂生活成本之苦的中低層選民。

在堵車費問題上，馬姆達尼與州長霍楚(Kathy Hochul)立場一致，表態支持。然而針對對富人加稅的議題，他卻與另一名進步派候選人蘭德(Brad Lander)立場相左。蘭德雖曾支持對富人加稅，但近期立場轉變，認為無此必要，而馬姆達尼則認為這項收入來源應用來為大都會運輸署(MTA)提供資金。

馬姆達尼現年33歲，是五位民主黨主要挑戰者中最為年輕的一位。他的主要對手包括市主計長蘭德、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員米維(Zellnor Myrie)和州議員拉莫斯(Jessica Ramos)。

馬姆達尼2020年擊敗時任州眾議員西莫塔斯(Aravella Simotas)當選，成為首批南亞裔州議員之一。他的選區位於皇后區西部，涵蓋了阿斯托利亞(Astoria)等多元移民社區。在參選之前，他還曾擔任住房顧問，協助移民家庭應對逼遷問題。

若亞當斯在明年3月26日之前辭職或被免職，市府或將會舉行無黨派特別選舉。多方報導顯示，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)以及前州長葛謨(Andrew Cuomo)等人也在考慮參選。

亞當斯 眾議員 紐約市

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