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中國獨立導演王兵 攜新作「青春三部曲」亮相紐約

記者許君達／紐約報導
王兵(中)與紐約觀眾分享自己的拍攝經歷與心得。(記者許君達／攝影)
王兵(中)與紐約觀眾分享自己的拍攝經歷與心得。(記者許君達／攝影)

中國知名獨立導演王兵本月攜自己的新片「青春三部曲」日前登陸紐約，並與觀眾見面。「青春」系列紀錄片發行於2023年，獲多項國際影展提名，全系列共有三部影片，總時長達到十個小時，紀錄了中國浙江一個紡織工業城鎮中的打工青年及他們的生活和困境，在沒有宏大敘事的情況下，鮮活地描繪了中國「世界工廠」成就的最基層創造者群像。

「青春三部曲」拍攝於2014至2019年，主要場景發生在浙江湖州的織里鎮。王兵介紹，織里鎮有超過1萬家中小型服裝業作坊，容納了30萬從雲南、貴州、安徽、河南等省農村地區前來打工的人。而與長三角或珠三角的一些大型工廠相比，小業者更容易打交道、容易接納拍攝團隊的進入。影片全系列發行後，第一部「春」入選坎城影展正式競賽單元、第二部「苦」入選盧卡諾影展國際競賽單元並斬獲多個獎項、第三部「歸」則入選威尼斯影展正式競賽單元。

王兵生於中國陝西，以在低預算的情況下拍攝紀錄長片而知名。他的成名作為發行於2003年的紀錄片「鐵西區」，該片以551分鐘的時長紀錄了中國瀋陽一處老工業基地的衰敗和工人的生活，廣受業界好評。此後，他還曾以文化大革命和中共政治運動中的集中營夾邊溝為主題拍攝過獲獎紀錄片。他本次攜新作「青春三部曲」在曼哈頓華埠旁的知名藝術影院Metrograph亮相，其中10月12日上映了「春」、10月20日連續上映「苦」和「歸」。

在出席20日的映後座談時，王兵介紹，他的藝術哲學是盡量展現自然和真實的狀態、消解藝術本身作為一種話語權的強勢地位，更多讓鏡中人物在不被指揮的狀態下成為講述他們自己的故事的核心。

有觀眾表示，透過王兵的鏡頭語言，感覺到自己真的與中國製衣作坊裡的打工者們生活在了一起。王兵說，影片很真實地反映了中國農村居民的生活樣貌，都是普通的、平庸的，周而復始地生活著的一群人。他自己出身於農村，了解這種狀態、也希望能有一部電影忠實呈現這些最真實且略有些粗礪的樣子。

華埠 河南 世界工廠

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