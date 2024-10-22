粉紅絲帶公益活動 募得1萬助防治乳癌

主辦方將1萬元捐款交給瑪摩利醫院的癌症服務中心。(記者顏潔恩╱攝影)

10月為乳癌意識月，布碌崙 (布魯克林)8大道翠園酒家、國際華人女性健康協會日前攜手碧波庭舉辦第四屆粉紅絲帶愛心公益活動，一名乳癌生存者在晚宴上分享自己的抗癌經歷，提到罹癌雖讓她吃了不少苦頭，但也促使她尋找可以給心靈帶來慰藉的途徑、從而接觸到禪修打坐，在痊癒後身心靈都獲重生，成為生命中具有意義的一段經歷。

翠園酒家負責人古平表示，感謝紐約華社各界一路以來的大力支持，「這個一年一度的公益活動，為需要的人提供服務，我們很開心能為社區貢獻一份力量」；當晚的所有籌款共1萬塊錢將捐助給瑪摩利醫院的癌症 服務中心，協助民眾防治乳癌，她也提醒女性每年要積極篩檢、防範未然。

傲多碧波庭市場總監鄭富璟表示，其公司提倡女性胸部健康管理已逾30年，堅信健康的維持不是個人責任，更是保持家庭幸福的關鍵；國際碧波庭總經理李晶則表示，她發現儘管很多人熱愛健康，但卻對健康知識了解甚少，而這種認知差距往往是悲劇發生的根源，因而推出此類公益活動，助民眾獲得足夠的健康知識和預防意識。

碧波庭的會員季蘭蘭強調，大眾普遍以為上了年紀的女性才有更高的罹癌機率，但實際上十幾歲的女性也有罹患乳癌的可能性，此外乳癌是全球女性癌症發生率的第一名，「呼籲身邊的人更深入認識和預防乳癌是很重要的。」

晚宴上，乳癌倖存者鄭淑廉分享抗癌經歷，她11年前在工作和婚姻問題的雙重壓力下，檢測 出左胸有一塊腫瘤；收到確診通知時她其實很平靜，因大約在半年前同事也確診乳腺癌，她因此了解到對方後續的治療工作，所以沒有覺得很慌亂，「我甚至回到家後想反正化療頭髮也會掉，所以就馬上把頭髮給剪了。」