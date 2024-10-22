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8大道4歲華童車禍 脫離生命危險

記者胡聲橋／紐約報導
8大道附近遭撞傷的四歲華裔男童已脫離危險，圖為車禍現場。(讀者提供)
8大道附近遭撞傷的四歲華裔男童已脫離危險，圖為車禍現場。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道附近日發生一起車禍，一名年僅四歲的華裔男童獨自在街上行走，被車輛撞倒，身上多處受傷，被送進醫院救治，這起交通事故也引起了布碌崙華社的關注。10月19日，這名四歲受傷華童已經從ICU轉移到普通病房，脫離了生命危險，目前正在接受進一步的康復治療。

和受傷男童家人保持聯繫的紐約親子互助會負責人黃妮可介紹說，孩子7日被送進醫院時，情況還是相當緊急的。孩子頭部有一塊巴掌大的傷口，最嚴重的是孩子的大腿和胯部都有骨折。醫院在給孩子做完手術後，繼續將其留在ICU治療觀察。10月13日，醫生發現孩子的肺部出現了感染，用呼吸機幫助孩子呼吸。

10月19日，醫生認為孩子已經脫離生命危險，於是將其從ICU轉移到普通病房接受康復治療。目前孩子已經能坐起來，媽媽對孩子的康復情況表示滿意。事故發生後，孩子的父母都已經辭掉工作，專門照顧他，而且家中還有一個孿生兄弟和一個姐姐要照顧，父母兩人都非常辛苦。媽媽對社區的關注表示感謝，她說如果有需求，會向社區求助。

黃妮可在介紹這名四歲華童的病情時，還出示了另外幾起交通事故的視頻。7月25日，一名小學生在漢密爾頓堡大路(Fort Hamilton Pkwy)交52街附近的160小學(PS 160)旁過馬路時被車輛撞倒受傷，送醫院救治。10月19日，在7大道交54街附近，一輛汽車的行車記錄儀錄下了一名兒童不看交通，徑直穿越馬路，差點被這輛車撞上的經過。黃妮可認為，四歲男童被車撞倒，嚴重受傷絕非偶然事件。她呼籲家長一定要看護好自己的孩子，千萬不能讓孩子獨自到大街上亂跑。

導致四歲華童受傷的車禍發生在漢密爾頓堡大路(Fort Hamilton Pkwy)交59街處。事故發生後，肇事駕駛留在出事地點沒有離開，後遭警方扣押，據稱這名駕駛的執照處於被吊銷狀態。不過警方21日表示，此案無人遭逮捕，調查仍在進行中。

布碌崙 8大道 華裔

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