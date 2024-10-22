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紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

社區團體集會 抗議1號公投案

記者曹馨元╱紐約報導
包括紐約同源會在內的多個社團21日在市政廳前舉行集會，反對即將在11月普選中公投的平等權利修正案。(記者曹馨元╱攝影)
包括紐約同源會在內的多個社團21日在市政廳前舉行集會，反對即將在11月普選中公投的平等權利修正案。(記者曹馨元╱攝影)

包括紐約同源會在內的多個社團21日在市政廳前舉行集會，反對即將在11月普選中公投的平等權利修正案(Equal Rights Amendment)。集會者表示，此提案若通過，就會像打開潘多拉魔盒般允許生理男性參與女性體育運動、允許未成年人不告知父母就採取變性手段、及賦予非法公民投票權。

一號提案分為A、B兩部分，A部分稱任何人不得因任何包括性別認同、性取向、性別表達、國籍、年齡在內的12項客觀條件遭到任何歧視，而B部分則說，「不得將本節所列的任何客觀條件解釋為剝奪任何人擁有的公民權利」。

參與集會的憲法律師科克斯(Bobbie Ann Cox)表示，雖然這項提案發起的初衷是保護墮胎權，但「墮胎權」一次都沒有被寫在提案裡；相反，提案中所用詞過於寬泛模糊，可以被解釋為允許生理為男性但自我認同為女性的人合法與女性在體育賽事中同場競技，侵害女性權益及生存空間。

具有一半華裔血統的斯甘嵐(Paula Scanlan)曾是賓夕法尼亞大學(UPenn)女子游泳隊的一員。她談到，一名生理性別為男性的運動員在她大二時突然宣布自己的性別認同為女性，因此加入了女子游泳隊，且憑藉生理優勢打敗了一眾優秀的生理女性運動員。

斯甘嵐透露，這名運動員在加入女隊前曾在男隊待過三年，且在宣布自己性別認同轉變後並未採取任何醫療變性手段，「學校完全不讓我們對此公開表示反對，但是我身邊起碼有85%的學生都認為這是不對的」。斯甘嵐表示，若一號提案被通過，將有更多女性運動員面臨她所經歷過的艱難處境，「讓我十分痛心」。

到場表示反對一號提案的包括市議員阿里奧拉(Joann Ariola)、馬莫拉托(Kristy Marmorato)、博萊利(Joe Borelli)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、紐約同源會會長陳慧華及曼哈頓第二學區學委莫美倫(Maud Maron)。

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