「同意之城」開議 正反雙方內外交鋒

市議會開審「同意之城」規畫中爭議最大的「住房機會」計畫。(記者許君達╱攝影)

紐約市 議會21日開始審議「同意之城」(City of Yes)規畫中爭議最大的「住房機會」(Housing Opportunity)部分。以議長歐德思(Adrienne Adams)為首的進步派議員對這項旨在打破現有城市土地利用規定的計畫沒有提出明確的反對意見，而反對一方則在會議進行的同時、在場外集會表達抗議。

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在21日的公聽會上，市規畫局(DCP)局長加羅德尼克(Dan Garodnick)向市議會報告了「住房機會」計畫的詳細內容，包括在現有中高密度和低密度土地分別採取不同的策略，以便在不增加用地空間的情況下創造更多居住單元，以緩解紐約市正在面臨的住房短缺危機。這項計畫面臨的最大爭議在於，它將突破現行土地利用和規畫法律對於低密度社區的保護，使更多的居民得以進入大量原本位於皇后區、布朗士 和史島的郊區中產社區共享有限的空間。

加羅德尼克強調，研究證明，紐約房價高企的根本原因是房源供應不足，而現有建設強制要求為居住單位配備車位的要求直接導致了房源的供應不足，因此不得不做出一定程度的犧牲。在市議會土地分區與特許經營委員會主席萊利(Kevin Riley)萊利問到如何確保在原有低密度社區住進更多人口後保持排水、供電等基礎設施供應穩定時，加羅德尼克表示，市府現在專注於解決已經存在的問題，還沒出現的問題留待未來再議。他還稱，計畫在低密度社區增加的居民密度「非常小」，不會產生很大衝擊。

歐德思則肯定了市府方面所提出「紐約市面臨嚴重住房供應危機」的說法，但也要求市府方面給出更詳細的措施，以確保可負擔住房的增加以及對自持房產的中產階層利益的權衡。

市主計長蘭德(Brad Lander)則發表聲明稱他全力支持這項土地利用改革提案，他還強調打破現有的帶有歧視性的土地利用和分區規則只是實現住房機會公平的第一步，未來還需要市、州和聯邦政府都要拿出更全面有效的戰略。

在會議進行的同時，低密度社區維權團體也在市政廳外舉行集會，對「同意之城」高喊不同意。集會發起人格拉茲諾(Paul Graziano)指責亞當斯 政府推行「同意之城」計畫的根本目的是為大型建商開路，他表示，統計數據顯示，數十年來，紐約市的住房單元總數增加了、人口減少了，「事實上，不存在住房危機，只有可負擔性危機。」