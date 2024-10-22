紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

市議長歐德思推提案，擬在市議會成立憲章修訂委員會。(市議會提供)

市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)計畫推出一項提案，擬在市議會成立一個憲章修訂委員會，負責審查並改善紐約市的治理文件，該提案預計將於23日(周三)正式提交，並可能改變市府和市議會之間的權力平衡。

根據「每日新聞」報導，這項提案的核心內容是設立一個由市議會主導的委員會，並由市長、公益維護人和各區區長共同任命委員會成員。這些成員將負責審查和提出修改市憲章的建議並制定修憲公投 提案，如果提案通過，委員會預計將從2025年開始醞釀公投提案。

歐德思在聲明中表示，市長亞當斯 (Eric Adams)控制的憲章修訂委員會破壞了「良好治理的規範」，因此有必要重新設定標準，以確保市政府的運作更符合市民的利益，而非政治博弈。

此聲明被外界視為歐德思對於亞當斯今夏宣布成立自己的市憲章修訂委員會之反擊；歐德思曾於今年5月推出一項提案，擴大市議會對市府人事任命的審查權。

隨後亞當斯於7月成立市府的憲章修訂委員會，提出多項修憲公投案，這些公投將於今年11月交由選民投票 表決。此舉受到市議會批評，認為這是為了壓制市議會推動的相關立法。

市長發言人加西亞(Liz Garcia)表示，市府將審查議長的提案。她強調，市府的憲章修訂委員會為工薪階層的市民提供了一個分享他們對更安全、更實惠城市願景的機會，並期待11月選民投票時的結果。

前市議長張晟(Corey Johnson)的首席律師喬登-布朗(Louis Cholden-Brown)表示，議長歐德思的最新行動是在展示議會的政治權力，但這一過程可能會耗費大量時間和精力，且充滿不確定性，最終結果是否符合市議會的期望仍有待觀察。

歐德思提案出台之際，亞當斯正於9月因賄賂、電信欺詐以及秘密尋求外國捐款的指控被起訴。他已表示自己無罪，並努力恢復公眾對其政府的信任，然而近幾周來，幾位陷入困境的高級官員已經離職。