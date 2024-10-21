共和黨候選人集會 籲嚴打賣淫

史里華、王紹權以及白正熩聯合舉行集會，呼籲打擊日益猖獗的賣淫問題。(記者尤昱程╱攝影)

共和黨紐約市 長候選人及「守護天使」組織創始人史里華(Curtis Sliwa)、第40選區州眾議員候選人王紹權(Philip Wang)以及第25選區州眾議員候選人白正熩(Kenneth Paek)，20日在法拉盛 圖書館前舉行集會，呼籲打擊日益猖獗的賣淫問題，改善當前法拉盛及周邊地區的治安和生活品質。

史里華表示，法拉盛的社區環境因賣淫和其他犯罪活動逐步惡化，這不僅損害了社區居民的生活品質，還對家庭和孩子們造成了不良影響。他指出，雖然州長霍楚(Kathy Hochul)與市警局日前在羅斯福大道(Roosevelt Ave)沿線進行為期90天的打擊行動，但實際影響仍有待觀察。

王紹權說，此前有皇后區民代支持賣淫去罪化的提案，他對此強烈反對，並批評2019年通過的保釋金法案，認為該法案讓輕罪犯在被捕後能立即釋放，加劇了社區的混亂。他表示，法拉盛的商業區和住宅區正在變成紅燈區，這對當地居民和商家生活造成嚴重的負面影響。

王紹權說，「我奉勸那些賣淫的女性，如果沒有生意做，請另謀高就，不要再留在法拉盛。我們現在連法拉盛、可樂娜和傑克遜高地這些地方都變成賣淫一條街了，這些地方成了尋找賣淫服務最好的場所。」

白正熩則呼籲選民支持保守派候選人，與他們一起對抗犯罪和賣淫問題，並強調只有通過選舉正確的候選人，才能實現真正的改變。