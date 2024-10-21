華裔少年籃球營 曲怡文有請尼克隊

紐約尼克青年隊到南布碌崙指導青少年籃球訓練。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約尼克(New York Knicks)青年隊的教練、球員以及前NBA 球星約翰遜(Larry Johnson)20日下午在南布碌崙 (布魯克林)為華裔 青少年舉辦免費籃球訓練營。這次活動由州參議員曲怡文和紐約華人文娛體育總會(華體會)經過數月籌畫而成，活動吸引了以華裔為主的大約150名各族裔青少年參加。

此次免費籃球培訓營在位於布碌崙19大道5799號的羅斯福高中(FDR High School)舉辦。曲怡文在致辭中說，她非常高興為此活動牽線搭橋，這樣的籃球訓練營讓孩子們不僅讓孩子們學習了籃球技巧和體育精神，也度過了一個快樂的週末。她還對共同舉辦此次活動的紐約尼克青年隊以及華體會表示感謝。此外，曲怡文在活動中宣布為華體會撥款3000元，希望該會再接再厲，為社區舉辦更多更好的體育活動。

報名的青少年在尼克青年隊的多位教練以及前NBA球星約翰遜的指導下進行了多項籃球技巧的練習。出席活動的前尼克隊球星約翰遜受到到場民眾的熱烈歡迎，約翰遜用中文說「你好」，向活動參與者打招呼，他還在活動中與青少年合影併為他們簽名。約翰遜表示，此次活動旨在幫助參與者們掌握更多籃球技巧，他鼓勵喜歡籃球的孩子們多多訓練，提高水平。