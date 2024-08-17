華人業主：合作公寓仍是購屋優選 但須謹慎

為了有效約束自身，徐女士和其他董事會成員起草了一份董事會章程。(記者高雲兒╱攝影)

多位華人業主分享，因為問題頻出，許多買家對皇后區法拉盛 的合作公寓抱有顧慮。經過與前管理公司和董事會長達一年的持續角力，他們認為，合作公寓仍是一個優質選擇，但選擇和監管過程中需謹慎留意。

位於三福大道144-30號的合作公寓董事會成員徐女士指出，合作公寓的主要優點包括高性價比和同等價位擁有更大空間，對法拉盛地區的居民來說，這些公寓提供了更多便利，只是在選擇時要多多注意。

董事會成員董女士提議，在選擇合作公寓時，除了徵詢律師關於審計報告和貸款 情況外，直接到現場並詢問鄰居有關大樓的管理狀況，是獲取信息的最直接方式。

她補充，良好運作的合作公寓需要兩個條件，首先是擁有一個廉潔且遵守規章制度的董事會，如果個人與大樓利益存在重大衝突，則可能導致問題加劇；另外要有一個有經驗和負責的管理公司。她也呼籲華裔股東積極參與股東會 議，密切關注經濟狀況，以確保大樓的良性運營。

另一位董事會成員林先生強調，在購買公寓前應確認財務透明，了解管理費用的具體用途。他說，由於合作公寓業主通常資金不豐，因此尤其希望公寓管理妥善，以避免不必要的麻煩。

當下，合作公寓並沒有明確的法律規範。徐女士說，「我們曾經向州檢察長提出監管要求，對方說這是企業，無法監管，我們最後如果告上法庭，就是自己吿自己，而且花費巨大。」

她建議，遇到管理問題時，進行董事會重新選舉是關鍵一步。如果遭遇阻撓，通過媒體施壓是一種有效的策略。

為了有效約束自身，徐女士也和其他董事會成員起草了一份董事會章程，呼籲眾多住戶在16日召開年度股東會議時，積極簽字支持。他們歡迎面臨類似挑戰的合作公寓業主透過[email protected]聯繫，共同分享經驗和尋求建議。