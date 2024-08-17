OMNY卡說明會20日報好康 搭車省很大

市議員黃敏儀（中）將聯同大都會運輸署(MTA)和法拉盛圖書館，20日在法拉盛圖書館舉行一項介紹會。左為MTA客戶服務高級總監帕潘德里歐(Chris Papandreou)、右為法拉盛圖書館館長曾陽。(記者高雲兒／攝影)

皇后區市議員黃敏儀將聯同大都會運輸署(MTA )和法拉盛 圖書館，於20日(周二)舉行一場介紹會，詳細說明支付系統OMNY折扣卡的獲取資格和申請流程，以提高民眾對此折扣卡的了解和使用率。

MTA計畫在今年9月之前，在全市的472個地鐵站 內安裝新的OMNY自動販賣機；目前，除了可以使用智能手機、穿戴式智能設備或非接觸式信用卡支付OMNY外，乘客也可前往零售店購買實體OMNY卡。

「隨著我們持續改善所有紐約人的生活質量，我們的首要任務之一是確保公共交通系統對每個人都方便、便捷且負擔得起」，黃敏儀表示，對此將與MTA合作舉辦一次介紹會，向民眾展示OMNY折扣卡的眾多好處以及申請方法，相信會幫助到無數人。

她補充，此次活動的意義在於，雖然民眾可以通過電子產品支付車費，但對於不習慣使用科技的人來說，仍可提供他們一種傳統的OMNY卡支付選項。

資格符合的客戶可享受OMNY折扣計畫，每周一旦費用超過17元，便不再產生額外費用，且享有免費轉乘；對於全價乘客，OMNY也設有每周上限，只需支付34元便可享受12次乘車，之後在本周內乘車免費。

本次活動將於20日(周二)上午11時在法拉盛圖書館的第三層會議室舉行，地址是法拉盛緬街41-17號，現場將提供中文翻譯服務，參加者需帶一張照片以便申請；介紹會將提供資格申請的相關信息，並協助新用戶申請或將原有折扣地鐵卡轉換至OMNY折扣卡。