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州主計長：紐約市財政收入好於預期

記者許君達╱紐約報導
州主計長發布紐約市財務報告，報告指出紐約市2024財年稅收收入高於預期，但財政壓力依然存在。(記者許君達╱攝影)
州主計長發布紐約市財務報告，報告指出紐約市2024財年稅收收入高於預期，但財政壓力依然存在。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布報告稱，在剛剛結束的紐約市2024財政年度中，稅收收入高於預期水平，但包括無證客安置在內的計畫支出對整體財政的壓力仍然較大。

數據顯示，2024財年紐約市財政收入804億元，比去年預算中的預期增加了34億元，造成這一差距的主要原因是預算預測相對保守，而事實上，去年預算案中預測企業和個人所得稅減少的情況並未發生；如果整體經濟環境維持現狀，在下一年度中這部分稅收收入依然有繼續增長的空間。

報告指出，紐約市的整體經濟在新冠疫情結束後持續穩健增長，2024年6月，全市就業人數達到476萬，很多行業已完全恢復到疫情前的水平，但零售和建築等行業恢復狀況不太理想；如果不出現意外的衰退事件，紐約市2025財年內預計總收入將達到1124億元，由於來自聯邦的疫情援助逐漸歸零，紐約市未來的財政預算將更多依靠自己創造的收入。

不過，狄拿波利也指出，雖然經濟趨勢尚好，但額外或意外開支帶來的財務壓力依然存在；2025財年，紐約市的預算案總額達到1168億元，比上年度有大幅增加，收入不足的部分將由上年度的盈餘補充，2025財年的支出增長主要由勞動力成本、無證客安置、債務利率以及對教育領域失去聯邦資金後的補充投入所帶動，在固定支出中，警察部門占據最大的一筆，預算將達到55億6600萬元。

此後，從2025至2028財年，紐約市的財政支出平均每年將會增長3%，帶動增長的主要原因包括公務員薪資上漲、債務成本以及健保開支等，而總計畫金額超過100億元的無證客安置支出從2025財年起，將會逐漸減少。

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