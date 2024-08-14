62分局打擊犯罪夜 曲怡文獲頒獎

布碌崙亞裔民安隊出席72分局全國打擊犯罪夜活動。(柳寶枝提供)

因上周受到暴雨影響，布碌崙 (布魯克林)管轄日落公園華社的72分局、班森賀的62分局紛紛改到13日舉辦「全國打擊犯罪夜」活動；其中在62分局的活動上，多個華裔組織擺設攤位，向民眾贈送禮物、發放宣傳資料，表示將作為警民溝通的橋樑，幫助加強選區內的警民關係。

62分局的活動上，華人 團體如班森賀華人社區服務中心、華人健康協會、松柏之家社區服務中心、布碌崙華人聯合會等擺攤提供資訊，當地商家也提供免費的棉花糖、熱狗、冰淇淋等，吸引眾多民眾排隊領取， 其中班森賀服務中心的多名長者還帶來舞蹈表演助興；8大道州眾議員 鄭永佳、州參議員曲怡文等人也來到現場，與各族裔民眾展開交流，前州眾議員白彼得(Peter Abbate)、第17州參議員選區共和黨候選人陳學理也出席活動。

布碌崙亞裔民安隊當日在72和62分局均設有攤位，隊長柳寶枝表示，自成立以來一直和各個警局保持密切的聯繫，特別是此類在全國範圍推展的活動，必須親自參與表達對警方的支持；他也提到，當日隊員們多方面地向社區灌輸預防犯罪的重要性、提供安全貼士等，作為警民關係的橋樑，會起到不可估量的作用。

62分局局長劉志強當日頒發感謝證書給警探Carmelo Denora、Stephan Agosta、以及曲怡文，表彰他們在工作上的傑出表現；曲怡文表示，過去十幾年和該分局有很密切的關係，近兩年擔任議員以來，更是在提升治安方面有更多的合作，

「作為居民和民意代表，我想讓62分局知道他們有我的支持，他們照顧華人家庭的努力值得被肯定，我們也應該讓更多民眾知道警方的付出。」

劉志強表示，感謝所有協助舉辦這場活動的警員、商家、機構、民選官員，每年籌辦打擊犯罪夜的目的是為了提高警民關係，但幸運的是在這裡一直有很良好的警民關係，「我們將繼續竭盡所能、為民服務，提升居民的生活質量。」