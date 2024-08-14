美華協會仇恨犯罪防範藝術展 曼哈頓開幕

美華協會辦仇恨犯罪防範藝術展，州眾議員李榮恩到場發言。(記者劉梓祁／攝影)

美華協會紐約分會(OCA-NY)日前於曼哈頓華埠 舉辦仇恨犯罪 防範藝術展開幕式，正式揭幕數十幅由高中學子所完成的反仇恨主題創作，意在鼓勵社會認識日益嚴重的權利濫用問題和呼籲市民勇敢與之對抗，傳達和平、尊重和理解的信念。

本次開幕式在華僑社會福利 社(Immigrant Social Services)舉辦，展覽名為「編織未來，解構仇恨」(Code Our Future, Hack The Hate)，展出來自全市25所高中、超過40名青少年藝術家的共數十件作品。

展覽策畫人兼督導歐陽蕭安表示，今年為仇恨犯罪防範藝術展舉辦的第18年，希望通過多年的倡議讓社會意識到，僅在事後提供援助並不足夠，希望富有啟發性的創作能預防類似事件的發生。她強調，藝術將不同人群有意識地融合在一起，形成集體組織和行動，從而帶來實質性改變。

美華協會表示，在現代世界中，科技既促進了對社會問題的積極認識和行動的需求，但也迅速推動了虛假信息、選擇性描述和仇恨的擴散。因此，有許多作品包含計算機、虛擬現實和社交媒體等元素，表達對仇恨言論和偏見的反思，並傳達打破隔閡和誤解的思想。本年活動還新增詩歌等新形式。

福利社行政總監陳苾芳(Beatrice Chen)說，所展出作品令其看到了年輕人的洞察力和創造力，對於挑戰社會不公的熱情。她補充說，這些作品不僅是視覺上的呈現，也是對話和行動的起點，鼓勵更多人參與到反仇恨的運動中來。

此外，州眾議員李榮恩(Grace Lee)也分享了她對年輕藝術家如何用藝術和詩歌表達情感的感動，並對他們未來的貢獻表示樂觀。她以此鼓勵年輕人繼續努力，感謝他們為社區帶來的美好和希望。