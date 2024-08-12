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移民一、二代文化差距大 店鋪後繼無人

記者曹馨元╱紐約報導
分析認為，華裔二代不願接手生意，是東百老匯華人商鋪衰落的原因之一。(本報檔案照)
分析認為，華裔二代不願接手生意，是東百老匯華人商鋪衰落的原因之一。(本報檔案照)

曼哈頓華埠的東百老匯街區在90年代成為福州移民潮的大本營，酒樓、金飾店、理髮店等各類小商家應運而生。而在30餘年後的今天，移民潮帶來的一代移民均接近退休年齡，但他們的孩子，如今是青壯年的二代移民，卻因為與父母輩的文化差距巨大而不願接手父母的生意，導致華人小商家後繼無人。

美國社會學家芳納(Nancy Foner)的研究表明，絕大多數的二代移民相較他們的父母獲得了更好的教育，更高的薪水，並在更主流的職業工作。而在所有族裔中，華裔的二代移民尤其成功。儘管有三分之二的華裔一代移民所受教育水平較低，但由於中華文化裡對教育的重視，二代華裔移民的大學畢業率早已超過在地美國人，成為在美國受教育程度最高的族裔。

而二代移民更高的教育水平也拉開了與父母輩的文化差距。最顯著的就是語言上的代溝，華人二代移民對中文的掌握程度尤為低下，儘管他們可能是在華裔移民社區長大，但在文化上也更偏向美國主流社會。無論是父母輩的期望還是成長過程中的文化同化(Cultural Assimilation)，二代華人移民少有會願意自承父業。

在東百老匯工作生活20餘年的高女士表示，曾在她經營店鋪對面的理髮店就因為後繼無人而關門大吉，「老闆和我說要退休了，年紀大了真的做不動了」。而她也觀察到，一代移民比較願意吃苦耐勞，拼死拼活為了在陌生的社會生存下來。但他們的小孩往往會有更好的發展，羽翼豐滿就會搬離華埠，去往別處追尋更好的機會。

「無論華埠給他們的父輩帶來了什麼樣的好處，二代華人移民都沒有接受。因此，華埠在很大程度上似乎是第一代移民間的現象」，社會學家卡西尼茲(Philip Kasinitz)在他2008年發布的文章中寫道，而東百老匯如今的衰退也印證了這一預言。

移民 華埠 華人

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