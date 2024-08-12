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11％不能用 紐約「廁所荒漠」更惡化

記者曹馨元╱紐約報導
最新資料顯示，紐約市約有11%的公共廁所無法使用，這讓紐約原本就存在的「廁所荒漠」問題愈發嚴重。(美聯社)
最新資料顯示，紐約市約有11%的公共廁所無法使用，這讓紐約原本就存在的「廁所荒漠」問題愈發嚴重。(美聯社)

根據市公園局(Department of Parks)在公共數據平台OpenData發布的最新資料顯示，紐約市約有11%的公共廁所無法使用，這讓紐約原本就存在的「廁所荒漠」問題愈發嚴重。

根據今年夏季初更新的資料，全市1047間公共廁所中，有116間關閉或停用。掛鎖的洗手間約有四分之三位於公園和遊樂場，其餘大多位於因施工而關閉的公共圖書館，而少數則散布在地鐵站與所謂「私人擁有的公共空間」(privately owned public spaces)。在某些社區，步行距離內唯一的公共廁所就可能是關閉狀態。若市民不幸在此區域中，就只能到餐廳或店鋪碰運氣。

市長亞當斯(Eric Adams)在今年6月宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所，在未來兩年內也將同時增設14座自動公共廁所，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。同時，紐約市還推出了一個新的谷歌地圖層(Google Map Layer)，讓紐約市民可以在手機上輕鬆找到全市範圍內每個公共廁所的位置。但也有民眾認為，此計畫提供的數量和修建廁所的效率還是不足以滿足市民需求。

對有小孩的家庭來說，遊樂場中關閉的洗手間尤其為他們帶來困擾。據ABC報導，今年4月，警察因一名女士的兒子在砲台公園城的一片雜草附近尿尿而向她開出罰單，但該公園的洗手間當時是關閉的。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示希望能在布碌崙(布魯克林)大橋的下橋步道至柏路(Park Row)的連結口修建一個公共廁所，他認為這樣能有效地將一眾步行穿過布碌崙大橋來到曼哈頓的遊客吸引來華埠參觀、遊覽。

紐約市 華埠 布碌崙

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