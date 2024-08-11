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「慈濟映像」攝影展 籲更多關懷社會

記者鄭怡嫣╱ 紐約報導
慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)
慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」，8日晚在曼哈頓高線公園(The High Line)下方畫廊「High Line Nine」舉辦開幕典禮，吸引近百來賓到場，展覽通過紀實攝影和藝術創作，展現慈濟在紐約及華人社區所作的人道援助工作，呼籲更多民眾關懷社區及社會。

慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣 / ...
慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

此次展覽共分三大展區，第一展區藉由紀實攝影和歷史資料，展示慈濟在九一一和超級風暴珊迪等重大災難中對於紐約及華人社區的人道援助。第二展區展示慈濟在紐約社區的蔬果發放活動，並介紹今年在皇后區、曼哈頓和布碌崙(布魯克林)新推出的熱食遞送服務。第三展區則播放慈濟眼科車的視頻紀錄片，並展示其他藝術家的作品。

慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮，圖為組織及參與紐約...
慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮，圖為組織及參與紐約蔬果發放活動的志工洪德華。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

開幕式由瑞聯開發公司工程設計副總裁兼紐約慈濟志工黃蕾主持。此次策展人葉子(Zi Ye)介紹，展覽不僅僅是關於慈濟的展示，更是一個慈濟與藝術家、與社區居民的共同發聲，希望通過結合當代藝術家的表達，運用照片、視頻、裝置、多媒體等多種藝術媒介，呈現善意和共榮的概念，並通過展覽激發更多人關懷社會，為社區的發展貢獻自己的力量。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，分會已在社區服務30年，期待更多人加入，共同為社區努力。市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)表示，慈濟的工作對紐約市的社區發展起到了積極的推動作用，希望未來能有更多合作機會。

展覽將持續至8月31日，每周六均有不同活動，包括慈濟志工的現場講解、慈濟精神的分享會以及社區互動。展覽時間為上午10時30分至下午6時，地點為西28街508號High Line Nine。

慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影...
慈濟紐約分會攝影展「共振與迴響-慈濟的紐約印象」舉辦開幕典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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