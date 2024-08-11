炸雞店進駐法拉盛黃金店面 華人：怕開不久

附近的店家李女士指出，「Raising Cane's」位於法拉盛市中心，租金自然不菲。(記者高雲兒╱攝影)

炸雞連鎖餐廳「Raising Cane's」於日前在皇后區法拉盛 緬街與羅斯福大道交叉口開業，迅速吸引大量顧客前來排隊。自開業以來，不少華人進店嘗鮮，部分顧客覺得雞肉多汁，有的認為其口感與其他炸雞無異，也有人擔憂店面所在的位置黃金，高昂的租金 可能難以長久經營。 「Raising Cane's」開張後生意相當好，上下兩層幾乎座無虛席，(記者高雲兒／攝影)

過去一年中，「Raising Cane's」在紐約市迅速擴張，已在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)等區開設了六家新店。法拉盛的這家新店為第七家，上月初開幕後，店內擠得人山人海，上下兩層幾乎座無虛席，最近雖已逐漸降溫，但仍有不少顧客。

用餐的趙女士表示，該店開幕後她就興沖沖去捧場，「4根雞柳的套餐要16.64元，味道平平，並沒有覺得有什麼特別的」；她補充，餐廳設有中、英菜單，這點對華人區相當友好。 炸雞連鎖餐廳「Raising Cane's」日前在緬街與羅斯福大道交叉口開業，迅速吸引大量顧客前來排隊。(記者高雲兒╱攝影)

另一位同樣是初次用餐的張女士則相當滿意，她認為這家快餐店的食物更健康，「炸雞只用雞胸肉，香脆不油膩，而且每份套餐都標明卡路里含量，配餐是麵包和沙拉，比較低卡。」談到價格問題，她認為，食材新鮮，價格可以接受。

張先生表示，之前在德州經常吃這家快餐，「我一直覺得還挺好吃的，服務又好，環境又乾淨」。然而，他的朋友李先生則認為「Raising Cane's」的味道和價格都不及同樣位於緬街的麥當勞 和佰百雞(Popeyes)，但他也表示，「Raising Cane's」的環境較好，「麥當勞和佰百雞常有流浪漢出沒，也不夠乾淨，挺嚇人的。」