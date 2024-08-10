日落公園消防站「巨龍壁畫」 展華社力量

位於日落公園的市消防局和緊急救護第40號站近日揭幕新壁畫。(曲怡文辦公室提供)

位於布碌崙(布魯克林)7大道華社的市消防局和緊急救護第40號站，近日揭幕消防站外牆面剛畫成的一幅新壁畫，描繪了兩條具有生命力的巨龍；由於龍在中華傳統上是權力、好運、以及繁榮的吉祥象徵，為向當地亞裔 社區致敬，因而推出這幅帶有美好寓意的壁畫，體現日落公園 華社的精神和力量，包括州參議員 曲怡文在內的民選官員也出席了壁畫開幕禮。

消息指出，該壁畫由藝術家塞羅內(Linda Serrone)畫成，圖中有一條紅色和另一條藍色的巨龍，分別命名為「翡翠」(Jade)和「紫晶」(Amethyst)，畫中還寫有中文字「救護車四十」，意義非凡；因龍在中華文化裡有重要象徵，消防站希望藉助這幅畫來致敬當地的亞裔居民，此外還由於數字「8」在亞裔傳統中意味著好運、發財，消防站特意選定8月8日舉辦開幕禮，正式向外揭幕這幅作品。

州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)，市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、紀思庭(Justin Brannan)等人出席當天的開幕禮，很開心看到這幅壁畫深刻反映出日落公園社區的精神和活力；此外，他們也相信每當消防、急救員從救援行動中返回站內時，看到這幅畫會令他們受到鼓舞或放鬆。