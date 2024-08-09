州主計長：紐約地鐵安保設備 維護不力

州主計長審查發現，紐約地鐵系統的安保設備維修保養不力，存在缺乏維護、工期拖延和維修緩慢等問題。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近期發布一項審計報告顯示，紐約市捷運 局(New York City Transit)對安全監控設施的維護工作不盡人意，存在安裝工程拖延、設備保養不力等問題。

報告介紹，市捷運局負責管理紐約市共472個地鐵站 、地鐵車場以及辦公設施等，而本次報告針對的是這些設施的安全設備在2019年至2023年間的維護情況，具體設備包括攝像頭、求助對講機、乘客服務對講機、火災和緊急情況報警器等；這些設備相當重要，必須防止會被運行事故和外部因素所破壞。

審計發現，在捷運局啟動的30個安保設備安裝項目中，有四個項目因承包商缺位而被推遲進行，還有五個項目未能在規畫的時間框架內開工，其中延宕最久的一個項目本應在2010至2014年進行，結果直到2021年才啟動，延誤了近10年時間。

另一方面，捷運局方面對於已啟用的安全設備也未能嚴格按照要求進行維護，報告指出，預防性維護包括定期清潔、測試和維修，這是防止事故發生的重要措施；不過，在審計人員抽查的1187台設備中，有14%沒有按規定進行維護，還有67%的設備據稱已維護完畢，但當局卻無法提供相應的證明文件，導致設備的運行狀態無法確定，而在抽查的141份維修名單中，拖延維修的最長紀錄達到兩年。

報告還指出，在2022年8月至2023年2月的半年間，地鐵系統共發出12萬4649次外部人員闖入禁區的警報，而在審計人員抽查的80次警報紀錄中，發現這些紀錄部分缺乏對應的監控影像，部分攝像頭在抽查時沒有開機；對此，捷運局方面給出的理由是人力不足、以及新冠疫情爆發，導致的工期拖延。