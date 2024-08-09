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台灣蘭花展登場 以花會友促交流

記者尤昱程╱紐約報導
象徵和平意味的蘭花船。(記者尤昱程╱攝影)
象徵和平意味的蘭花船。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區植物園(Queens Botanical Garden)與駐紐約台北經濟文化辦事處8日舉行記者會，宣布第11屆「台灣：蘭花世界」(Taiwan：A World of Orchids)大型蘭花展，將即日起至11日(周日)開放民眾參展；這次除展出990盆台灣蘭花外，還邀請許多台灣藝術家現場表演，讓民眾有機會體驗到最「原汁原味」的台灣文化。

蘭花展創辦人、現任植物園大使黃百齡表示，今年準備比去年更多的990盆蘭花，主要以蝴蝶蘭為主，其中也有較珍稀的蘭花，例如金線蓮、跳舞蘭、卡特蘭和萬代蘭等，屆時都會搭配展出。

此次蘭花展，將會以代表台灣意象之三原色的台灣青、台灣金以及台灣紅作為主要色調，展現台灣豐富的生活歷史、自然生態和民俗信仰，另有數名旅美的台灣藝術家，透過以蘭花為主題的畫作、數位藝術和陶瓷等，為蘭花展注入多元的內涵。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，台灣被稱為蘭花王國，擁有超過400種蘭花原生種，光在去年的貿易總額高達2億美金；此外台灣也是美國最大的蘭花進口來源國，他希望能藉由蘭花展，增進台灣與美國民眾之間的交流。

記者會上，主辦單位也邀請爵士鐵琴樂手黃亦翔、爵士鋼琴樂手曾郁程帶來二重奏演出，稍後台裔茶藝師Ellen Fang也進行茶藝示範，邀請與會貴賓「以茶會友」；植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)、僑教中心主任陳永豐、國會議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀等人也出席致意，其中黃敏儀更表示，每年都會過來參加和支持活動，今年也預祝活動順利。

蘭花展今日與10日(周六)的開放時間為上午9時至傍晚5時，11日(周日)則為上午9時至下午3時，地點是皇后區植物園，地址是法拉盛緬街43-50號，更多詳情可訪queensbotanical.org/orchids/。

爵士鋼琴樂手曾郁程和爵士鐵琴樂手黃亦翔在現場演奏。(記者尤昱程 / 攝影)
爵士鋼琴樂手曾郁程和爵士鐵琴樂手黃亦翔在現場演奏。(記者尤昱程 / 攝影)
今年蘭花展將有990盆蘭花在園內展出。(記者尤昱程╱攝影)
今年蘭花展將有990盆蘭花在園內展出。(記者尤昱程╱攝影)
主辦方以及與會嘉賓共同舉杯慶祝第11屆蘭花展開幕。(記者尤昱程╱攝影)
主辦方以及與會嘉賓共同舉杯慶祝第11屆蘭花展開幕。(記者尤昱程╱攝影)

植物園 皇后區 法拉盛

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