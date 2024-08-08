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皇后區遊民刺傷2路人 被控謀殺未遂

記者高雲兒／紐約報導
皇后區南部6日晚發生惡性事件，一名遊民連續刺傷兩名無辜路人。圖為一名在紐約市乞討的遊民。(本報檔案照）
皇后區南部6日晚發生惡性事件，一名遊民連續刺傷兩名無辜路人。圖為一名在紐約市乞討的遊民。(本報檔案照）

皇后區南部在6日晚發生一起惡性攻擊案件，一名遊民在當日晚上連續刺傷兩名無辜路人，現已被警方逮捕並提告多項罪名，包括謀殺未遂罪。

根據紐約市警106分局，犯下這兩起案件的是40歲的拉賈波夫(Feruz Radjabov)，第一起案件發生在6日下午5時10分左右，在位於南歐松公園(South Ozone Park)Cohancy街的150-41號，在Bolla Mobile加油站的範圍內，拉賈波夫在一名25歲男子加油時刺傷了他的背部。

幾分鐘後，他逃至附近的A線Aqueduct-North Conduit大道地鐵站，並在這裡刺傷一名在站台上等車的67歲男子的頸部；兩名受害者均被送往牙買加醫院，其中67歲的男子傷勢危急。

拉賈波夫於6日晚上11時45分被捕，警方表示他是無家可歸的遊民，並向他控以二級謀殺未遂、二級和三級襲擊、四級非法持有武器、三級非法侵入和拒捕等罪名；目前拉賈波夫已被帶往紐約市皇后區醫院，正在接受心理評估，而警方的調查仍在進行中。

根據最新的CompStat報告，截至4日，106分局轄區的重罪襲擊案件同比增長了9.2%。

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