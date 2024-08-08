移民湧入 改變紐約公校生人口結構

最新入學數據顯示，上一學年入讀紐約市學前班至12年級的學生數量在過去八年間首次不降反升。圖為紐約市公校。(本報檔案照)

市教育局近日公布的最新入學數據顯示，上學年入讀紐約市 學前班至12年級的學生數量，在過去八年間首次不降反升；由於數以萬計移民 學生的到來，學生群體的人口結構也在發生變化，非洲裔與亞裔 學生數量幾乎持平，英語非母語學生、貧困學生數量也有所上漲。

在過去兩年，學生群體中有大量來自拉丁美洲、西非和其他地區的移民學生湧入紐約；就學生是否住在遊民所來計算，過去兩個學年裡共有4萬名新移民學生入學，由於大部分的學生母語非英語，導致學習英語的人數也顯著增加。

上學年中，英語學習者的數量就前年相比增加超過1萬5000人。他們目前占總學生人數的16.3%，高於新冠疫情前的13.3%；這一變化為許多學校帶來了招募雙語教師的壓力，一些從未招收過英語非母語學生的學校，如今也為新移民敞開大門。

全市非洲裔人口的下跌與亞裔人口的上漲也體現在學生結構上，在2011至2012學年，非洲裔學生占全市的28%、亞裔占16%，而如今非洲裔占19.5%，亞裔占18.7%，兩個群體所占的比例相差不到一個百分點；此外，儘管市教育局在課程中教授亞裔美國人歷史文化的知識，但師資並沒有跟上學生人口結構的變化；2022年全市僅有7.8%的教師為亞裔，使亞裔學生最難找到與自己文化背景相同的教師。

此外，當局正用兩個指標來衡量學生的貧困狀況，統計顯示貧困學生人數在過去一年中小幅上升；其中學生貧困率在過去四年一直徘徊在73%及以下，但在去年升至75%，學生經濟指數(Economic Index)的指標也從72.2%上升至73.3%。

儘管上學年入學的人數在八年來首次出現不降反升的趨勢，但就長遠來說，隨著生育率下降和人口外遷率的上升，紐約市學校系統在未來幾年內的入學率，預計還會大幅下降。