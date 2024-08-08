提速公車 MTA促市長加快修建專用道

數據顯示，MTA公交車速度在全美墊底，對此MTA表示必須修建公車專用道來提速。(記者范航瑜╱攝影)

大都會運輸署(MTA )執行長利博(Janno Lieber)日前敦促市長亞當斯 (Eric Adams)加速修建更多公交專用道，稱這是法律要求，並指MTA已準備好提供協助。

利博在回應媒體「街道博客」(Streetsblog)的一篇報導時表示，市議會已經通過了「街道計畫」(Streets Plan)，要求修建更多公交車專用道；然而，亞當斯在過去兩年的任期內，修建速度不盡人意，呼籲他必須加快進度。

2024年紐約市 僅啟動了四個公交專用道項目，總計長度共七哩，遠低於亞當斯政府計畫在2026年底前建設150哩公交專用道的目標；而市府官員早在2022年底就表示，他們可能會遠遠落後於這一目標，截至當時，市交通局完成了11.9哩的公交專用道，2023年則完成了15.7哩，依目前的進度來看，市交通局今年甚至連兩位數的哩數都恐怕無法完成。

紐約市自1963年以來開始使用公車專用道，大多限於特定日期使用，但也有部分車道是一周七天都給公車使用的，例如法拉盛每日早6時至晚7時的緬街及凱辛納大道(Kissena Blvd.)特定路段，不允許私家車通行；截至2021年5月，紐約市有138.4哩的公交專用道，違反規定在公交專用道上行駛或停車的駕駛，將獲得50至200元不等的罰款。

在堵車費尚未被暫停前，市交通局曾表示計畫擴建37個公交、單車和行人設施項目；數據顯示，MTA公交車速度在全美墊底，平均時速僅為8哩，且服務很不可靠，有38%的公交乘客對服務可靠性表示不滿。

利博表示，MTA已準備好投入工作，幫助市府進行社區工作和數據分析，「我們已經提出減輕他們的負擔，隨時可以開始，」；他指出，MTA真的想讓公車提速，而公車專用道的設立必不可少。