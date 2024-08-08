福州青年會年度論壇 分享經驗及策略平台

福州青年會辦第三屆論壇。(記者劉梓祁／攝影)

華人青年組織「福州青年會」(Fuzhou America)延續其慣例，近期在皇后區聖若望大學(St. John's University)舉辦第三屆「滔滔不絕」(Talk Too Much)年度論壇，旨在增強閩籍青年在社會中的凝聚力和影響力，並提供分享經驗和策略的平台和建立支持性網絡。

成立於2019年的青年會，初衷為幫助有相似家庭背景的閩籍青年建立聯繫，並從2022年起舉辦年度論壇，邀請青年領袖、企業代表和學術菁英分享各自移民 歷史及身分認同的歷程，以及討論創業精神、文化認同以及領導力發展等主題；主辦方表示，本次活動重點關注閩籍移民的身分複雜性。

本屆論壇吸引由近300名來自全國各地的閩二、三代子弟參加，並邀請了華埠 籃球俱樂部創始人兼藝術家張璐(Lu Zhang)、譚海俊(Herb Tam)、「福州姐妹」創始人張啟新(Qixin Zhang)和方舒予(Shuyu Fang)、華裔作家馬凌雲和巴魯克學院(Bernard M.Baruch College)教授蓋斯特(Kenneth Guest)等人作為講者。

福州青年會的總監李芷晴(Angela Li)表示，該組織成立五年間已舉辦三屆年會、在全美不同城市的100多場活動，包括最近在曼哈頓華埠舉辦的開放麥活動，目前社群已有8000餘人；青年會社區事務負責人鄭雲騰(Teng Zheng)說，儘管閩籍青年有大量相似經歷，但以往沒有聯繫和交流平台，因此舉辦多種活動和論壇。