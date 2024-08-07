全國打擊犯罪夜 警民近距離交流

全國打擊犯罪夜，市長、市警總局長華埠同歡。(記者劉梓祁／攝影)

第41屆警民社區活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out)6日在全市多地同步舉辦，包括曼哈頓華埠 市警五分局和七分局，前者在地威臣街(Division St.)孔子大廈搭建舞台並設立眾多攤位，旨在予居民機會近距離與警察交流，並提供包括兒童遊樂設施、免費餐飲及社區機構諮詢等項目，吸引大量居民參與，市長亞當斯 (Eric Adams)也到場同慶。

州府代表馬肖恩向五分局頒發表彰。(記者劉梓祁／攝影)

與去年相同，本次活動由紐約中華總商會和五分局社區委員會聯合主辦，並得到數十社區機構和華埠僑團的支持。當日，市長亞當斯、市警總局長卡班(Edward Caban)等市府代表和民選官員也到場同慶，均強調社區警政合作的重要性，表示透過活動可令民眾與警方互動，從而降低犯罪率並提升居民的安全感。

華埠五分局警員及輔警到場支持。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯表示，華人社區曾長期受語言障礙的困擾，但如今多元化的警局已可確保提供翻譯服務，並不斷且有意地在雇用更多的亞裔 警員。他回憶說，自己在擔任警員時曾被派至華埠周邊執勤，彼時便有和亞裔居民溝通的經歷，因此也意識到相同的文化認同，對警員工作的重要性。

華埠打擊犯罪夜，吸引大量居民參與。(記者劉梓祁／攝影)

在多位華裔市警官員陪同下，亞當斯還表彰了五分局局長陳韜的工作，表示其不僅在社區事務方面表現出色，還在減少犯罪和提升公共安全方面做出了顯著貢獻。亞當斯說，「能夠有一位亞裔局長是令人自豪的事。」

華埠打擊犯罪夜，吸引大量居民參與。(記者劉梓祁／攝影)

陳韜致詞說，在上任兩年間目睹社區經歷了疫情等種種困難，但自己與居民都有決心作出改變，才有了當下蓬勃復甦的景象。他將華埠稱為深愛的、如家般的社區，表示未來會繼續保護這個「所有人熱愛的地方」。

當日，還有市警輔警隊伍、市府內部調查部門、曼哈頓地區檢察官、紐約東區檢察官辦公室，和聯邦海關及邊境保護局等執法機構參與活動，並提供設備參觀展示互動活動，讓居民近距離了解警務和執法技術。

亞當斯、卡班和陳韜也對日前緝匪時中槍的警員表示讚賞，指其展現了無比的勇氣和專業精神。同時到場的還有市警助理局長林桂安、社區委員會主席褚寶承和輔警警監曾偉康等。