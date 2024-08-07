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中文選票翻譯錯誤 曲怡文籲改正

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文呼籲市選舉局糾正中文版表格的翻譯錯誤。(曲怡文提供)
曲怡文呼籲市選舉局糾正中文版表格的翻譯錯誤。(曲怡文提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文6日發布聲明，指出市選舉局(BOE)近期公布的中文版郵寄選票申請表格中，出現一項嚴重的翻譯錯誤，將會誤導華人選民填寫錯誤的信息；擔憂此問題將給華人選民的投票程序帶來影響，她呼籲當局立即改正錯誤，以此表明其重視華人選民的聲音。

在當局寄出的「提前郵寄投票申請」(Early Mail Ballot Application)表格中，曲怡文辦公室對照了中英版本，發現在英文版表格中，第三行列出的一個問題為「county where you live」；原本應譯為「您所居住的郡」，但在中文版裡卻寫成「您所居住的國家」，變成截然不同的問題，會誤導華人選民填寫錯誤的資訊。

「這樣的錯誤不應發生，也絕對不能再次出現」，曲怡文表示，每天都有新的華人選民登記成為選民，而他們作為一個人口不斷增長的群體，需要確保他們的選票都能順利處理，「我們的集體聲音至關重要，且投票權一定要受到保護，完全不能承受這種錯誤。」

曲怡文表示，郵寄選票將在下個月便開始，市選舉局沒有時間可以浪費，她當前已向當局提出相關問題；為保郵寄投票過程的完整性，她呼籲當局立即就糾正問題，更新網路中文版的申請表格，再重印實體副本的表格寄送出去，她也向選民保證會與當局跟進情況，直到問題解決為止。

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