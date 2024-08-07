善終基金會27周年，將攜粵劇名家同慶。(記者衛伯承／攝影)

為慶祝成立27周年並籌集善款和推廣粵劇文化，華人 善終基金會於日前在曼哈頓 華埠宣布，將在9月連續舉辦兩場粵劇表演，特邀來自中國廣東的粵劇名家與當地藝術家共同演出，旨在透過傳統藝術形式展示華人文化底蘊，同時募集資金支持善終服務。

主辦方表示，自1997年成立以來，華人善終基金會秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者走完人生最後一程的宗旨，倡導中國傳統倫理道德，並喚起社會對弱勢人士的關懷。基金會創會主席陳麥潔明說，「我希望始終堅持這個宗旨，不忘初心為何成立。」

陳麥潔明表示，基金會自1990年成立以來一直默默耕耘，直到2006年才首次舉行籌款活動，並得到社會各界的認同與支持。她說，為了慶祝成立27周年，會方將連辦演出籌款活動，並特別從廣東邀請知名粵劇藝術家參與，希望進一步推廣粵劇文化，並持續幫助有需要的人。

兩位受邀藝術家為郭鳳女和黃偉坤。郭為紅派藝術傳人、粵劇藝術大師紅線女的入室弟子，並是中國廣州市非物質文化遺產項目代表性傳承人，演出足跡遍及港澳、美加、東南亞 、澳洲等地。黃則是省港澳著名粵劇文武生、國家級演員，先後加入湛江市、深圳市粵劇團擔任文武生、副團長及藝術副總監。

據副會長李克星介紹，會方作為註冊非牟利機構，多年來主要資助沒有依靠、沒有家庭的去世華僑，因相信每個人都應該有尊嚴地離開世界。他還指出，基金會活動範圍從2006年開始有所擴大，不僅限於幫助去世華僑，還擴展到支持其他非牟利機構，涉及中文和傳統文化教育等。

根據善終基金會，本次主題為「善心無界限，關愛永相傳」的演出籌款活動，將於9月21日(周六)和22日(周日)中午12時30分舉行，首日場地為曼哈頓社區學院(BMCC)，次日場地為紐約中華公所。

同時出席發布會的還有中華公所主席朱超然、市府代表顧雅明、洪門致公黨元老朱傑嘅、啟揚社區中心創辦人甘台甯等人。詳情可致電(212) 682-3132查詢。