兒童退稅額外補助金 州府已寄出支票

紐約州兒童補充補助金開始發放，每名兒童最多可得到330元。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)宣布，超過100萬戶有孩子的中低收入 家庭將有機會從本周起陸續開始收到兒童稅收抵免項目的額外補助金，每名子女最多能獲得330元。所有符合條件的家庭會自動收到支票 ，無需申請。

從去年開始，紐約州立法擴大了兒童稅收抵免的範圍，將四歲以下的兒童納入其中，增加了超過60萬名受益者。有資格享受稅收抵免的中低收入家庭現已收到2023稅務年的退稅金，本次增發的補助金則來源於州府與州議會今年達成的一項預算協議，該協議為這些需要養育兒童的家庭增加了總計3億5000萬元的補助金預算。

享有兒童稅收抵免的家庭包括年收入不超過11萬元的已婚夫婦、年收入不超過7萬5000元的單親父母或單人報稅年收入不超過5萬5000元的分居夫婦。這些家庭只要在今年4月按期提交紐約州報稅表、並獲得不低於100元的兒童抵稅額，就有資格獲得本輪的額外補助，補助金額為抵稅額度的25%至100%不等，具體計算標準參考https://reurl.cc/g6mg1Q。每名兒童能獲得的封頂金額為330元。符合資格的家庭無需進行任何申請手續，支票會自動寄至家中。

發放工作從5日開始。根據州府公布的數字，整個紐約州共有超過100萬戶家庭有望得到這筆補助金，支票交付的速度大約為每天10萬張，全部發放工作預計在兩周之內完成。霍楚表示，隨著秋季學期臨近，州府將幫助家長為兒童們的書包裡添置一些開學用品。州府還提示，有資格收到支票的家庭，近期注意查收信件。

本次兒童稅收優惠的額外補助是州府兩年內的第二次發放。在最近的兩年內，州府為養育兒童的家庭提供了多種幫扶政策，除直接發放補助金外，還加大對托兒服務的投入。比如，州府近期推出的門戶網站http://ny.gov/childcare，旨在幫助家長更方便地尋找可負擔托兒服務資源。