「史島踏歌行」夏日街坊節登場 贏喝采

「史島踏歌行」受邀參加紐約夏日街坊節表演。(主辦方提供)

一年一度的紐約夏日街坊節(NYC Summer Street)於日前在皇后區 和史泰登島 隆重開幕。受紐約市 交通局(DOT)邀請，一年多來以民族歌舞表演活躍在史泰登島各族裔社區活動中的「史島踏歌行」(Staten Island Musical Steppers)日前在Broadway夾Richmond Terrace路口的紐約夏日街坊節的特設舞台上，向史泰登島上的各族裔芳鄰展現了一台具有濃郁中華民族風情的歌舞節目，以歡快典雅的輕歌曼舞為炎炎烈日下的芳郊綠島拂來了一襲令人心曠神怡的徐徐清風，贏得了現場各族裔觀眾的熱情喝采。

市交通局舉辦紐約夏日街坊節活動若干年來，今年是頭一次在史泰登島地區邀請華人的表演群體參與演出。而「史島踏歌行」自2023年元月在社區慶祝兔年新春聯歡活動中嶄露頭角以來，也頻頻受邀參加島上各族裔社區的文化活動，這也是近年來史泰登島人口成分演變的真實反映。

值得一提的是，主辦方市交通局及其承辦機構還邀請「史島踏歌行」的全體成員出席了納斯達克(Nasdaq)7月26日下午收盤的敲鐘儀式，以感謝「史島踏歌行」中華歌舞表演為助力紐約夏日街坊節的成功舉辦。