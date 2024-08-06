我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

「史島踏歌行」夏日街坊節登場 贏喝采

紐約訊
「史島踏歌行」受邀參加紐約夏日街坊節表演。(主辦方提供)
「史島踏歌行」受邀參加紐約夏日街坊節表演。(主辦方提供)

一年一度的紐約夏日街坊節(NYC Summer Street)於日前在皇后區史泰登島隆重開幕。受紐約市交通局(DOT)邀請，一年多來以民族歌舞表演活躍在史泰登島各族裔社區活動中的「史島踏歌行」(Staten Island Musical Steppers)日前在Broadway夾Richmond Terrace路口的紐約夏日街坊節的特設舞台上，向史泰登島上的各族裔芳鄰展現了一台具有濃郁中華民族風情的歌舞節目，以歡快典雅的輕歌曼舞為炎炎烈日下的芳郊綠島拂來了一襲令人心曠神怡的徐徐清風，贏得了現場各族裔觀眾的熱情喝采。

市交通局舉辦紐約夏日街坊節活動若干年來，今年是頭一次在史泰登島地區邀請華人的表演群體參與演出。而「史島踏歌行」自2023年元月在社區慶祝兔年新春聯歡活動中嶄露頭角以來，也頻頻受邀參加島上各族裔社區的文化活動，這也是近年來史泰登島人口成分演變的真實反映。

值得一提的是，主辦方市交通局及其承辦機構還邀請「史島踏歌行」的全體成員出席了納斯達克(Nasdaq)7月26日下午收盤的敲鐘儀式，以感謝「史島踏歌行」中華歌舞表演為助力紐約夏日街坊節的成功舉辦。

史泰登島 紐約市 皇后區

上一則

8/24 法拉盛「樂活有方」講座 歡迎免費參加探索健康新方式

下一則

蜱蟲蔓延紐約公園 疾病風險大增

延伸閱讀

紐約無證客1年繳稅超過30億 卻享受不到福利

紐約無證客1年繳稅超過30億 卻享受不到福利
香港龍舟節 逾180隊伍水上競速

香港龍舟節 逾180隊伍水上競速
舊金山市中心周末系列免費娛樂活動 警察局、交通局做好準備

舊金山市中心周末系列免費娛樂活動 警察局、交通局做好準備
紐約華協體育會足球隊 歡迎好者加盟

紐約華協體育會足球隊 歡迎好者加盟

熱門新聞

示意圖。(本報檔案照)

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

2024-08-05 07:50
示意圖。(本報檔案照)

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

2024-08-05 12:18
居民抗議在班森賀86街交25大道處建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

2024-08-02 07:55
莊文怡示威當日與警方發生肢體衝突。(本報檔案照)

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

2024-08-04 07:44
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌