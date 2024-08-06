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市交通局：電單車公共充電試點 成功

記者和釗宇／紐約報導
市交通局長羅格貴茲宣布，公共電單車充電試點項目在前五個月取得了巨大成功。(市交通局提供)
市交通局長羅格貴茲宣布，公共電單車充電試點項目在前五個月取得了巨大成功。(市交通局提供)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)日前宣布，公共電單車充電試點項目在前五個月取得了巨大成功，參與試點項目的外賣騎手們反饋積極。

為了鼓勵使用電單車的外賣郎規範使用安全鋰電池，該試點項目於今年春季啟動，參與項目的外賣郎可以在曼哈頓和布魯克林的五個地點的公共換電箱為電單車更換電池，希望緩解鋰電池火災問題。交通局表示，試點結果顯示，外賣騎手積極參與，而且現在可以更高效地工作，不必在家中為電單車充電。除了提高外賣騎手及其鄰居的安全性之外，在任何試點地點均未發生安全相關問題或311投訴。

羅格貴茲表示，「外賣郎是紐約市最艱難的工作之一，而我們的公共電單車換電池試點項目幫助他們在行程中安全地為自行車充電。到目前為止，這個試點項目已經實現了超過8000個UL認證的鋰電池更換，並且參與的外賣騎手進行了近1000次現場電動自行車充電。」

共有120名來自全市四區的外賣郎參與試點項目，其中83%僅在曼哈頓工作。根據市交通局進行的一項參與調查，84%的試點參與者以前在家中為電單車電池充電。參加試點的外賣郎有一半表示，他們已經停止在家中為電池充電，而其餘的測試用戶則大大減少了在家中的充電次數。

截至7月底，在試點的五個月內，共進行了超過8000次電池更換和近1000次充電。頻繁用戶每周平均更換電池8到14次，並且每周平均使用直接車輛充電站5到8次。

試點項目的最終報告將在今年晚些時候發布，從試點項目中吸取的教訓將為未來在微型交通充電基礎設施上的投資提供參考。

曼哈頓 紐約市 投資

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