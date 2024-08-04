華埠開槍襲警嫌犯 毫無悔意獄中仍挑釁

有警察透露，多爾塞特(中)在五分局是「眼中釘」，一直以來都是當局的關注對象。(記者范航瑜／攝影)

日前在曼哈頓華埠 搶劫過程中，開槍打傷兩名警佐的非洲裔嫌犯多爾塞特(Joshua Dorsett)，3日在拘留室中對獄警豎中指，公然挑釁警察。

「紐約郵報」3日公布的警局內部照片顯示，現年22歲的多爾塞特在拘留室內，手銬和腳鐐加身，仍豎起雙手對著攝像機比中指。照片中，多爾塞特赤腳，身穿灰色運動褲和連帽衫，衣物髒亂。他在前一天從五分局走出時，身穿印有「I Love NY」標誌的T恤和睡褲。有警察向「紐約郵報」透露，多爾塞特在五分局是「眼中釘」，一直以來都是當局的關注對象。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)評論多爾塞特比中指的照片為「紐約市 街頭幫派問題的縮影」。亨德利說，幫派橫行霸道、不尊重法律、視人命如草芥，因此毫不畏懼警察也不畏懼襲警的後果；「這樣的行為需要嚴懲，讓他知道自己的錯誤。不然這些襲警行為不會停止。」

警佐慈善協會主席瓦萊隆(Vincent Vallelong)也表示多爾塞特毫無悔意，以至於在假釋中還如此猖狂。「他根本沒有尊重生命。受傷的兩名警佐目前狀況穩定，但他應該被依法嚴懲。」

根據本報所獲的監控片段，多爾塞特於1日下午4時04分持槍闖入麻將館，當時至少有六個麻將桌坐滿牌友，均為華人。他搶包後迅速逃離現場，隨後在地蘭西街(Delancey St.)和愛烈治街(Eldridge St.)交口與警員發生槍擊 事件，來自市警七分局和五分局的兩名警佐在追捕嫌犯時被多爾塞特開槍擊中。

受傷的五分局警佐為43歲的約翰遜(Carl Johnson)，腹股溝中彈，子彈穿過並擦傷了七分局34歲的警佐利普(Christopher Leap)的左腿。

擁有11年警齡的利普已於1日晚上出院，擁有16年警齡的約翰遜截至2日下午仍在醫院治療。

根據警方和法庭紀錄，多爾塞特本次犯案時正在2022年一起毒品案件的緩刑期內，並在當天早上還前往了緩刑辦公室。他目前面臨包括謀殺未遂、非法持有武器和搶劫在內的多項指控。