亞當斯「垃圾革命」面臨街道狹窄挑戰

華埠部分街道十分狹窄，且周邊餐館、居民樓林立，難以找到足夠的垃圾桶存放點。(記者曹馨元╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)此前出台政策，強制要求居民、商家必須把垃圾放入有蓋子的垃圾桶內，作為他實行「垃圾革命」的一部分舉措，致力於讓紐約市人行道上成堆的垃圾袋在未來幾年消失；但在曼哈頓 東村(East Village)及華埠 ，因街道狹窄、店鋪林立，為尋找垃圾桶放置點帶來不小的挑戰。

在東十街(East 10th St)所在的街區，人行道邊擠滿了公寓樓與餐館，熱鬧非凡的同時卻也幾乎沒有地方供放置垃圾桶；由於這一狹窄的單行道兩邊都有停車場，因此也幾乎沒有空間安裝目前正在西哈林區(West Harlem)試行的歐式共享垃圾箱。

2023年，市清潔局(Department of Sanitation)發布的一份報告指出，曼哈頓第一大道和第二大道間的街區不適合安裝路邊垃圾桶，因為這些垃圾桶需要占據25%的路邊空間，才能處理970戶居民丟棄的所有垃圾；報告同時稱，人口密集的金融區(Financial District)和布碌崙(布魯克林)下城(Downtown Brooklyn)也不適合安裝路邊垃圾桶。

而曼哈頓華埠也存在相同的問題，華埠商改區 行政總監陳作舟表示，像華埠的披露街(Pell St.)和宰也街(Doyer St.)都非常狹窄，連消防車進出都有困難，且道路兩邊開滿了每日出產大量垃圾的餐館和公寓樓；他說，計畫在華埠按照規定放置路邊垃圾桶是極其挑戰的，而華埠商改區也在積極想辦法，試圖與商家和政府合作解決。

他指出，其中一個方式就是安裝大容量的歐式共享垃圾桶，集中在一個可以容納多家住戶或餐館垃圾的地點，並用壓縮機這樣的科技手段縮小垃圾體量，「這樣也能提高街面美觀」；但陳作舟也表示，目前具體如何解決還沒有定論，「現在還是未知數，因為政府還沒有允許具體是哪一個角落讓我們放。」