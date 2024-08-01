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百人會座談 探討亞裔職業天花板

記者曹馨元 / 紐約報導
吳華揚認為，亞裔要在職場取得成功，需要更多溝通、交流方面的軟實力。(本報檔案照)
吳華揚認為，亞裔要在職場取得成功，需要更多溝通、交流方面的軟實力。(本報檔案照)

為探討亞裔如何在職場中突破天花板，及更好地在西方職場社會中展現自己，美國華人菁英團體百人會(Committee of 100)於日前舉辦「創造公平競爭環境」座談會，邀請業界代表共同探討亞裔在企業中如何抓住晉升機會。

此場講座由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)主持，為「亞裔職場天花板」(Asian American Career Ceilings)的系列活動之一，由諮詢業巨擘麥肯錫(McKinsey)協理合夥人Adrian Kwok、皇后學院(Queens College)院長吳華揚(Frank H. Wu)參與分享。

吳華揚表示，由於亞裔美國人普遍的高教育程度、以及因此獲得的體面工作機會，許多人不相信亞裔美國人會有職業上的困境。而事實是，雖然亞裔美國人獲得了很多大企業的初級職位，但在領導管理層，亞裔面孔仍是少數。「所以亞裔美國人需要讓更多人知道，我們也是少數族裔」，一同呼籲創造一個公平競爭環境。

而對於亞裔美國人如何在職場突破晉升天花板，各位嘉賓根據自己的經驗之談給出建議。吳華揚認為，亞裔總覺得「槍打出頭鳥」，比起表現自己，亞裔更多地認為埋頭工作、做好自己就能得到晉升機會。但是美國社會不是這樣運作的。在美國社會獲得成功需要更多溝通、交流方面的軟實力。

而Adrian Kwok也分享到，在亞裔管理層沒有得到應有的晉升機會時，更容易從自己身上找原因，往往會覺得是自己沒做好或者「時候未到」，但其他族裔會更偏向於質疑其中的公平性，也會更自信覺得自己就是應該要獲得這樣的機會。

富比世(Forbes)的一篇報導將亞裔職業天花板稱作「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)，顯示65%管理層級的亞裔認為竹子天花板是他們職業生涯中的一個中度或嚴重的問題，更有多至90%的亞裔認為這個問題確實存在。而亞裔順從、逃避衝突、謙虛等特質也是造成竹子天花板的一個原因。

亞裔 百人會 富比世

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