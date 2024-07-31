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州府派補助 中低收入家庭每孩最多可獲330元

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到賬。(取自州長辦公室)
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到賬。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布，將通過「紐約州兒童抵稅」(Empire State Child Credit)計畫，向全州中低收入家庭提供約3億5000萬元的補助款項，預計將惠及超百萬家庭。該款項將自動發放，無需申請，符合資格的家庭每個孩子將收到最多330元。

「紐約州兒童抵稅」是一項針對的符合收入資格的有孩子的家庭的可退還稅收抵免項目。符合資格的家庭無需任何操作即可獲得該補助。去年，在退稅單上至少收到100元「紐約州兒童抵稅」的納稅人今年將自動收到郵寄支票。州稅務廳將於8月第一周開始寄送支票，並在接下來的數周內陸續發放完成。

補助款的金額將根據納稅人2023年收到的「紐約州兒童抵稅」金額決定，為25%到100%不等，具體數額取決於家庭收入，最多為每位兒童330元。更多信息可訪問稅務廳官網：https://bit.ly/46sNwI7。

同時，州府日前還推出了全新門戶網站，幫助符合條件的家庭透過紐約州兒童保育援助計畫 (Child Care Assistance Program ，CCAP)，更容易獲得免費或低成本的兒童保育服務。CCAP為大多數符合資格的家庭支付90%以上的市場費率兒童保育費用，大多數四口家庭每周支付的兒童保育費用不超過15元。詳情可訪問官網：ny.gov/childcare。

霍楚表示，支持工薪階級一向是州府的使命。「我們的工作還未結束。從擴大稅收抵免到增加兒童保育援助的可及性，我將持續努力解決工薪父母的生活成本問題，幫助他們為孩子們創造更光明的未來，」霍楚說。

去年，霍楚宣布將該計畫擴展至涵蓋四歲以下兒童。今年早些時候，超過百萬個符合資格的家庭已經根據他們的2023年報稅情況，陸續收到稅收抵免。自2022年以來，州府通過補助款和儲蓄計畫為數百萬紐約人提供了超過26億元，包括2022年房主稅收回扣、額外工資收入稅收抵免以及2022年的燃油稅徵收暫停等。

紐約州 霍楚 支票

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