紐約中華歌舞團慶15周年 法拉盛舉辦演唱會

為慶祝成立15周年，紐約中華歌舞團於27日下午在法拉盛圖書館舉行了「特別的愛給特別的你」演唱會。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝成立15周年，紐約中華歌舞團日前在法拉盛 圖書館舉行了「特別的愛給特別的你」演唱會。此次活動旨在向社區表達多年來的感激之情。州眾議員 金兌錫辦公室顧問羅嫚(Kelly Luo)出席並向表演者頒發獎狀。

紐約中華歌舞團團長馮潔說，本次演出的亮點主要是中國星光大道 金獎得主楊震前來演唱，「楊震曾在中國中央電視台及湖南衛視等多個重要平台演出，擁有豐富的舞台經驗。他的成就包括2016年至2023年間多次獲得音樂獎項，並在多個音樂節中榮獲殊榮。」

在演唱會上，楊震演繹了多首深受歡迎的歌曲，如「特別的愛給特別的你」和「無所謂」等，贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

在演唱會上，楊震演繹了多首深受歡迎的歌曲。(記者高雲兒／攝影)

觀眾對演唱會的反饋極為熱烈。(記者高雲兒／攝影)

此外，笑星尤慶陽和阿峰帶來的小品「皇上吉祥」為現場帶來歡聲笑語，增添了輕鬆諧趣的氣氛。青年歌手梅科的「野狼DISCO」也大受歡迎，贏得了觀眾的熱烈掌聲。

觀眾反饋極為熱烈，許多人表示這是一次難忘的文化體驗，一位來自東北的張先生說：「看到家鄉的笑星在美國舞台上演出，感覺非常親切和自豪。」

馮潔表示，歌舞團將繼續致力於推廣中華文化，豐富社區的多元文化生活，並期待未來能通過更多精彩的演出回饋社區，展示中華文化的獨特魅力，同時為社區的文化多樣性作出更大的貢獻。