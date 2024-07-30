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2025年度曼哈頓藝術補助計畫 開放申請

記者和釗宇 / 紐約報導
曼哈頓下城文化委員會日前宣布，2025年度曼哈頓藝術補助計畫和2025年度SU-CASA社區參與計畫現已開放申請。(主辦方提供)
曼哈頓下城文化委員會日前宣布，2025年度曼哈頓藝術補助計畫和2025年度SU-CASA社區參與計畫現已開放申請。(主辦方提供)

曼哈頓下城文化委員會(Lower Manhattan Cultural Council, LMCC)日前宣布，2025年度曼哈頓藝術補助計畫和2025年度SU-CASA社區參與計畫現已開放申請。

曼哈頓下城文化委員會表示，曼哈頓藝術補助計畫旨在為曼哈頓多元社區注入活力。去年，該委員會撥款超過160萬元，支持了超過250個由個人藝術家、藝文團體與組織開展的活動。

今年該項目簡化了的申請過程，資金則通過紐約市文化事務局(DCLA)、紐約州藝術委員會(NYSCA)、曼哈頓上城發展促進會(Upper Manhattan Empowerment Zone)和Howard Gilman基金會提供，補助金額為4000元、8000元、1萬2000元和1萬6000元。

此外，曼哈頓下城文化委員會的SU-CASA社區參與計畫為曼哈頓的個人藝術家提供在老人中心教學的機會，教學活動將於2025年1月至6月期間展開，為老人提供獨特的實踐藝術學習經驗。主辦方歡迎所有不同藝術形式的藝術家申請，申請者不需要有與長者合作的經驗，並且強烈鼓勵能夠以粵語和中文教學的藝術家申請。

這兩個資助計畫的申請截止日期為美東時間9月10日(周二)下午5時，曼哈頓下城文化委員會工作人員還將舉行多場說明會，提供這兩個資助計畫的概述和準備申請的建議。

作為長期支持華埠和下東城藝術家和藝術團體的組織，曼哈頓下城文化委員會將再次與美華藝術協會(CAAC)和心目華埠(Think!Chinatown)合作，於8月8日(周四)下午2時30分在且林市果圖書館三樓會議室舉辦曼哈頓藝術補助計畫的中文線下說明會。民眾可訪問https://bit.ly/3Y4kqwl報名。

有關SU-CASA的線上說明會，有意者可訪問https://bit.ly/3L4RixA報名。有關更多曼哈頓藝術補助計畫或者SU-CASA的中文信息，可致電(212) 219-3139或發郵件至[email protected]聯繫曼哈頓下城文化中心藝術家服務部門的張小姐。

曼哈頓 華埠 老人中心

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